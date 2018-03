Energiebedrijf in de VS verkocht

New York, 19 sept. Het Amerikaanse energieconcern Constellation Energy Group heeft gisteren ingestemd met een overname door MidAmerican Energy Holdings voor 4,7 miljard dollar (3,3 miljard euro) in contanten. MidAmerican is onderdeel van de houdstermaatschappij Berkshire Hathaway van superbelegger Warren Buffett. Constellation zette zichzelf te koop nadat het aandeel eerder deze week bijna 60 procent van zijn waarde was kwijtgeraakt na zorgen over de kaspositie van het bedrijf.