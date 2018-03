Eerste overleg coalitie Harare mislukt

In Zimbabwe is gisteren de eerste ronde besprekingen over de vorming van een eenheidsregering mislukt. Onderhandelingen tussen regeringspartij Zanu-PF en oppositiepartij MDC eindigden in een „impasse”, aldus MDC-onderhandelaar Nelson Chamisa.

De onderhandelingen over een coalitieregering van MDC en Zanu-PF zijn het resultaat van een akkoord over een machtsdeling, dat maandag werd gesloten. Hierin toonde president Robert Mugabe, die al 28 jaar aan de macht is, zich bereid samen te regeren met oppositieleider Morgan Tsvangirai. Mugabe blijft president, Tsvangirai wordt premier.

Volgens Chamisa claimt Zanu-PF „alle belangrijke ministeries”. Het zou gaan om, onder meer, Financiën, Defensie, Informatie en Binnenlandse Zaken. „Daarom kon geen overeenstemming worden bereikt”, aldus Chamisa. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de controle over de politie, die medeverantwoordelijk is voor het regeringsgeweld tegen MDC-aanhangers voor en na de parlements- en presidentsverkiezingen in maart en juni. Afgelopen weekend heette het nog dat Binnenlandse Zaken en Financiën naar de MDC zouden gaan.

Belangrijk blijft de vraag hoeveel macht Mugabe daadwerkelijk bereid is af te staan. Woensdag noemde hij de coalitieonderhandelingen met de MDC „een vernedering”. Volgens het akkoord over de machtsdeling zijn 15 ministersposten in het nieuwe kabinet voor Zanu-PF en 16 voor de oppositie. Drie zetels gaan naar een dissidente MDC-vleugel geleid door Arthur Mutambara.

Gisteren noemde het Rode Kruis de humanitaire situatie in Zimbabwe „kritiek”. Twee miljoen mensen hebben volgens de organisatie voedselhulp nodig. Westerse regeringen zijn terughoudend met het verlenen van noodhulp vanwege eerdere obstructie van humanitaire transporten door de regering-Mugabe. Voldoende invloed van Tsvangirai in de geplande regering wordt door westerse hulporganisaties als cruciaal gezien. (Reuters, AP, BBC)