een weekeinde vol sport

Eredivisie samenvattingen, Ned. 3, zon 19.00 uur

Zaterdagavond gaat landskampioen PSV op bezoek bij AZ. De ploeg van Louis van Gaal heeft na twee wedstrijden nog geen punten behaald. PSV staat derde achter ADO Den Haag en FC Groningen. Zondag spelen Feyenoord en Ajax tegen elkaar in de Kuip. De Rotterdamse club kampt nog steeds met blessures. Verdediger Ron Vlaar was op weg terug na een knieblessure, maar hij raakte woensdag op de training opnieuw geblesseerd.

Vuelta, Eurosport, zat 16.00 uur en zon 16.15 uur

Dit weekeinde rijden de wielrenners de laatste twee etappes van de Ronde van Spanje. Zaterdag tijdens de klimtijdrit kan het nog spannend worden tussen twee ploeggenoten van Astana; de Amerikaan Levi Leipheimer en de Spanjaard Alberto Contador. Hoewel Contador de kopman is, maakt ook Leipheimer kans om deze rit op zijn naam te schrijven.

Tennis Davis Cup, vrij-zon, Omnisportcentrum Apeldoorn

Het Nederlandse Davis-Cupteam speelt vanaf vandaag de promotie- degradatieontmoeting tegen Zuid-Korea, in het nieuwe Omnisportcentrum van Apeldoorn. Zonder Robin Haase. De kopman heeft nog te veel last van vocht in de knie waaraan hij onlangs is geopereerd. Captain Jan Siemerink heeft Matwé Middelkoop aangewezen als vervanger. Thiemo de Bakker en Jesse Huta Galung spelen vandaag hun eerste partij.

Bekijk meer toernooi-info op www.nederlandzuidkorea.nl

Dam tot Damloop, zondag, Amsterdam

Zondag is de 24ste editie van de Dam tot Damloop. Wil je komen kijken, dan kan je het beste met de trein naar de hoofdstad reizen. Want zondag houdt de gemeente Amsterdam een autovrije dag. De loop wordt vanaf 13.00 uur ook live uitgezonden op RTV Noord-Holland.