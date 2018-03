Een tekening waar je van leert Niet bomen kappen. Ze geven lucht. Ga met de fiets, niet met de auto! Geen boten met olie. Geen dieren doden. Geen koeien eten. Geen water verspillen. (Auto: nee! Fiets: ja) Papier in de papierbak gooien. Geen honden en salamanders doden. Geen hond achterlaten in een bos. Niet roken! Geen fikkie stoken in het bos. Wees zuinig met de natuur. Niet vissen en dan het visje weggooien. Geen oorlogen maken. Niet de atmosfeer kapotmaken. Handleiding voor goed gedrag van Robin Molenaar, 8 jaar, uit Leiderdorp

