'Een schenking zou gepast zijn'

In een hoekje van grote hal staat Sjaak van Haften in zijn eentje filters te maken. „Vroeger was het hier vol met machines en mensen”, zegt Van Haften (52). „Nu ben ik nog de enige die hier werkt. Als ik er op 31 december uitga, heb ik hier ruim 31 jaar gewerkt.”

Twee jaar geleden maakte de British American Tobacco Company bekend dat de fabriek in Zevenaar ging sluiten. De productie van sigaretten als Lucky Strike en Peter Stuyvesant ging naar fabrieken in Bayreuth en elders in Europa. Al sinds 1920 was BAT de belangrijkste werkgever in Zevenaar en omstreken. Het begon met een Turkse emir die er de Turkish-Macedonian Tobacco Company oprichtte. In 1972 werd Turmac overgenomen door Rothmans dat in 2000 fuseerde met British American Tobacco (BAT).

En nu komt er niet alleen een einde aan de werkgelegenheid, maar ook aan een bijzonder stukje Nederlandse kunstgeschiedenis.

Eind jaren vijftig hing de toenmalige directeur Alexander Orlow van Turmac kunst op tussen de machines. Zijn arbeiders moesten wat boeiends hebben om naar te kijken tijdens het werk. Dat bestreed de verveling en verhoogde de productie. Hij koos voor moderne kunst, vaak zelfs avant-garde. Grote, kleurige, meestal abstracte schilderijen kwamen boven de machines in de fabriek te hangen.

Het bleek de start van een verzameling. Turmac trok als adviseur Willem Sandberg aan, de directeur van het Stedelijk Museum. Hij werd opgevolgd door hoofdconservatrice Renilde Hammacher van den Brande van Museum Boijmans Van Beuningen en later Wim Beeren, directeur van Boijmans en sinds 1985 van het Stedelijk. Vanaf 1998 was topverzamelaar Martijn Sanders verantwoordelijk voor de collectie. De collectie die zij samenstelden telt ongeveer 1500 kunstwerken, waarvan 150 internationale topstukken die vaak uitgeleend zijn voor grote exposities. Verder telt de verzameling zo’n 1000 stuks grafiek en andere kunst in oplage. Op 15 augustus maakte BAT bekend dat Sotheby’s de totale collectie gaat veilen.

In de filterhal ruikt het licht naar tabak. Van Haften zegt dat hij met een van de schilderijen in de loop der jaren een band heeft gekregen. „Deze week hebben ze het weggehaald. Er stond een man op die op een ladder klom. Het was altijd een positieve waarde voor mij. Bij tijd en wijle keek ik ernaar en dan zag ik de ene keer dit en de andere keer weer dat.”

‘Helmut Middendorf: Auf der Leiter (1986), olie op doek’, staat er op het kaartje dat is achtergebleven. Elders in de hal hangen nog wel wat schilderijen te wachten op de verhuizers. Thuis heeft Van Haften een drieluik van Eva-Maria André uit Dresden, gekocht via een veilingsite voor 125 euro. „Bruin en rood met strepen. Ik kwam het toevallig tegen en mijn vrouw vond het ook mooi.” Op de man op de ladder gaat Van Haften niet bieden: „Veel te groot voor boven de bank.”

Ook de volgende hal is al grotendeels leeg. Op de gelig bruin geverfde betonnen vloer, de kleur van Virginia tabak, zijn de voetsporen van weggehaalde machines te zien. In een hoek wordt nog gewerkt.

Aan een lange tafel met twintig stoelen zitten twee mannen zilveren pakjes sigaretten uit sloffen te halen. „Een speciale actie met Lucky Strike voor de Franse markt”, zegt de een. Ook zij zijn per 31 december hun baan kwijt. Met kunst hebben ze niet veel, nooit gehad ook. „Noem je dat schilderijen”, zegt magazijnmedewerker Piet van Akkeren (57). Hij wijst naar een abstract doek. „Een mooie naakte vrouw is altijd mooi en als je lang genoeg naar dat schilderij kijkt zie je haar. Maar ze hangt wel op de kop”, zegt hij met een grijns.

In het midden van de hal kun je nog zien

hoe het was. Daar hangen de schilderijen nog trots boven de lichtgroene machines, maar er is geen mens meer om ze te bekijken. De machines staan ijdel te draaien. Een man in een blauwe overal bestudeert een computerscherm. Gerrit Straatman is een van de twee resterende teamleiders bij BAT. „Vroeger, toen we nog drieploegendienst draaiden, waren er 21 teamleiders.” Hij vindt het heel gewoon om tussen schilderijen te werken. „Ik heb er niets mee, maar als ze weg zijn mis ik ze, net als de machine die hier tien jaar stond.”

De collectie was bedoeld voor de fabriek, de fabriek gaat dicht, dus heeft de collectie geen bestaansrecht meer. Dat is in het kort de stelling van BAT. De sigarettenfabrikant heeft geprobeerd een koper te vinden die de collectie bijeen wilde houden en toegankelijk voor het publiek, maar dat is niet gelukt. Bijna was er overeenstemming met een kandidaat, maar het lukte „net niet”, zegt Cees Foet, bestuurslid van de BAT Artventure, zoals de stichting heet sinds de tabakswet de naam Peter Stuyvesant verbood. „We zijn een commercieel bedrijf en moeten de commerciële belangen afwegen tegen de culturele. Onze aandeelhouders en eigenaren verwachten iets.” Hoeveel de collectie moest kosten, wil Foet niet zeggen. „Dat leidt maar tot zinloze speculaties.” Hij zwijgt ook over de naam van de potentiële kopers. Er zouden drie serieuze gegadigden zijn geweest.

Sotheby’s zal de collectie gaan veilen. Het grootste deel waarschijnlijk nog eind dit jaar in Amsterdam. Een viertal Chinese schilderijen is op 4 oktober als eerste aan de beurt in Hong Kong. Volgend jaar volgen veilingen in New York – met onder andere een Kippenberger – Londen en Parijs. Sotheby’s veilt waar het de hoogste opbrengst verwacht.

Bij de burgemeester van Zevenaar hangt Ger van Elks The Long Island Expressway or Midtown Tunnel (1984) achter het bureau. Hem uitgeleend door de Stuyvesant Collectie, voor hij zich opwierp als de redder daarvan. Jan de Ruiter weet zeker dat als hij in 2006 niet in actie was gekomen, BAT de kunst direct geveild had. „Ik heb afgedwongen dat ze naar een koper voor de hele collectie gingen zoeken.” Hij sprak met het bestuur van BAT in Londen en mobiliseerde provincie, rijk en Mondriaan Stichting. De Vereniging Bedrijfscollecties stelde hij voor in Zevenaar een museum te beginnen. Hij sprak met het Stedelijk Museum over een filiaal in Zevenaar. Hij liet uitrekenen hoeveel een Stuyvesant-museum ging kosten. Had al lijntjes gelegd naar de Euregio en een museum in Kleef. Iedereen ontving hem welwillend, maar het bleef allemaal zonder resultaat. Wat hem nu het meest dwars zit, is dat vraagprijs en bod „net niet” bij elkaar kwamen. Had BAT of de koper hem dat maar laten weten, dan had hij het verschil via zijn connecties bij kunnen leggen. „BAT wilde niet werkelijk tot een transactie komen”, concludeert De Ruiter. „Dat neem ik ze kwalijk.” De Van Elk wordt vandaag of morgen door het veilinghuis gehaald, weet de burgemeester.

Bij Sotheby’s begeleidt Siebe Tettero samen met Rob Sneep de veiling. Sneep verrichtte in 2003 een eerste taxatie voor BAT. Hij was toen al een beetje vertrouwd met de collectie, want Sotheby’s en het hoofdkantoor van BAT waren sinds 1991 buren in Amsterdam-Zuid. „Als ik naar de kantine ging, zag ik vanuit het trappenhuis een prachtig reliëf van Schoonhoven hangen.”

Er zijn topwerken verzameld, zegt Tettero. „Niet alleen van heel goede kunstenaars, maar ook binnen hun oeuvre. De Corneille en de Appel zijn erg goed en de Anton Henning is een van de mooiste werken uit zijn vroege periode.” Sneep: „Ze waren heel vroeg bij de Chinezen en hun Daan van Golden is geweldig.” Tettero: „De Oehlen is fantastisch. Het is een museale collectie.”

Volgens Sotheby’s zijn er in totaal 150 werken die veel geld zullen opbrengen. Over de totale waarde van de Peter Stuyvesant Collectie willen Sotheby’s en BAT niets zeggen, maar vermoedelijk ligt die tussen de 15 en 25 miljoen euro. De blikvanger is Bloodline: Family Portrait I van de zeer gewilde Chinese schilder Zhang Xiaogang uit 1994. Het moet over twee weken in Hong Kong tussen de 1,7 en 2,5 miljoen euro opbrengen. Sotheby’s gebruikt het familieportret van een vader en zijn twee kinderen verbonden door een dunne rode bloedlijn om wereldwijd aandacht voor de veiling te vragen. 2,5 miljoen is een lage schatting, want een minder werk bracht in april het dubbele op. Ook een schilderij van Liu Ye wordt op meer dan een miljoen euro geschat.

„Ik geloof dat ze er in 1998 zo’n negenduizend gulden voor hebben betaald”, zegt galeriehouder Rob Malasch. „Normaal gesproken maak ik een contract waarin staat dat de werken bij verkoop eerst aan mij worden aangeboden. Maar dit was een gentlemen’s agreement met Wim Beeren. Toen ik in december hoorde dat ze ermee liepen te leuren heb ik BAT gebeld. Tegen een directeur zei ik dat het een goed gebaar zou zijn het mij als eerste aan te bieden. Hij mailde dat ik bericht zou krijgen. Nooit meer iets gehoord.”

Malasch is teleurgesteld

dat BAT-kunstadviseur Martijn Sanders geen stokje voor de veiling heeft kunnen steken. „Hij en Beeren noemden zich adviseur, maar het ging altijd over de prijs. Ze hebben het allemaal voor een habbekrats binnengesleept, achteraf onder valse voorwendselen.” Malasch vindt dat BAT de Zhang Xiaogang moet schenken aan een Nederlands museum. „Daar horen zulke stukken thuis. Er zou een actie moeten komen, net als in Engeland voor die Titiaans, om aan aantal werken voor ons land te behouden.”

„Ik vind het vreselijk”, zegt Martijn Sanders die Wim Beeren in 2001 opvolgde als adviseur. „Niet alleen omdat zo’n beetje de oudste bedrijfscollectie van Nederland verdwijnt, er gaat ook een museum dicht. Het was revolutionair hoe Orlow kunst in een fabriek ophing en dat is het nog steeds. Ik had er nooit aan meegewerkt als ik had geweten dat het zo zou eindigen. De budgetten waren heel laag, zeker in mijn tijd, maar galeries en kunstenaars wilden graag hun werk afstaan voor die plek. Die hebben daar grote offers voor gebracht. Ze gaven ons museumkortingen. Dat nu alles wordt afgestoten terwijl galeries en kunstenaars daar niets van terugzien vind ik een vorm van cultuurbarbarisme.”

Sanders is van mening dat BAT de musea die er via de adviseurs bij betrokken waren, Stedelijk en Boijmans, een keuze had moeten laten doen. „Laten ze alsnog een percentage schenken aan een Nederlands kunstmuseum, bijvoorbeeld via de Vereniging Rembrandt. Nu gaat het geld in de zak van een paar tabaksboeren. Men had er zoveel goeds mee kunnen doen. Het moet niet op deze manier.”

Foet begrijpt dat Sanders het vervelend vindt. „Als je iets mee helpt opbouwen, heb je liever dat het goed terechtkomt.” Een morele plicht om iets te doen met de opbrengst voor de Nederlandse museumwereld voelt BAT niet. „We hebben expliciet afscheid genomen van de kunst.” Het bedrijf overweegt wel een deel van de veilingopbrengst te besteden aan een maatschappelijk doel, zoals al eerder 250.000 arme tabaksboeren steun kregen.

Foet zegt dat BAT vijftig jaar lang veel geld, tijd en mankracht heeft gestoken in het onderhoud en de openstelling van de collectie voor het publiek. „We hadden tien gastvrouwen die meerdere keren per week groepen van tien tot tachtig man rondleidden.” Kunstenaars die in de collectie zaten profiteerden van die status.

Volgens Foet is in het hoofdkantoor van BAT in Amsterdam al weinig kunst meer te zien. Enkel de collectie grafiek die speciaal voor het personeel is gemaakt, blijft voorlopig behouden. Kunst aan de muur past niet meer bij het bedrijf zoals het nu is, zegt Foet. „Het leidt volgens het nieuwe management af van waar onze focus moet liggen: sigaretten verkopen.”

Ook Sotheby’s voelt geen verdriet, want zo is de markt: collecties vallen uit elkaar en de kunstwerken komen vrij om nieuwe en spannende combinaties aan te gaan. Volgens Tettero hebben de Nederlandse musea de kans om stukken te verwerven laten lopen. „We hebben in ons land geen museale infrastructuur die iets van deze omvang kan opvangen.” Hij werkt aan een catalogus voor de veiling in Amsterdam met ruim aandacht voor de geschiedenis van de Stuyvesant Collectie. Op 2 december houdt Sotheby’s samen met de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland een congres daarover. Tettero: „We willen laten zien dat deze verkoop een facet is van de dynamiek van bedrijfscollecties.” Rob Malasch heeft wat dat betreft zijn conclusie al getrokken: „Bedrijfscollecties betalen voortaan het dubbele.”

Wat behouden blijft, is het archief van de Peter Stuyvesant Collectie. „We hebben twintig kasten met materiaal die ik ga klaarmaken voor de overdracht”, zegt Cees Foet. Aan wie, weet hij nog niet. „Er is genoeg materiaal voor, wie weet, een virtueel museum. Zo kun je Orlows erfenis levend houden.”

