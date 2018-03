Kurd, de mister X die de stoeptegels met zijn schoenzolen staat te verwarmen en de lucht met zijn sigaretterook, noemt zichzelf een man druk.

Kurd heeft visie. En een computerbedrijfje. Maar je mag het in geen geval een computerbedrijfje noemen, want dan beledig je Kurd. Er zijn tweehonderd miljard computerbedrijfjes op deze planeet. Meestal zijn dat dekmantels voor pedofiele kippen, of de staatsbank van Ivoorkust.

Kurd heeft dus geen computerbedrijfje. Vraag hem op een receptie niet naar zijn computerbedrijfje en hij schenkt je spontaan zijn glimlach, een ademtocht die je onverwacht terugvoert naar de tijd van het schoolbordwater (maar het is eigenlijk de geur van onverteerde integralen en statistieken) én een doorschijnend plastieken visitekaartje. Als je bij aanvang een goed figuur wilt slaan, raad ik je aan te informeren naar Kurds business. Het woord dat ik najaag zit erin vervat: busy. In het Nederlands: druk tot de derde macht. (Overigens is het mij een raadsel waarom jij op Kurd zou afstappen op een receptie. Hij is helemaal jouw type niet.)

Maar goed, jij doet wat iedereen je afraadt. Jij gaat op Kurd af. Wanneer je dan vraagt naar zijn business en je zijn klanken ontwaart tussen de stank, zal je dadelijk iets opvallen. Kurd is een man druk zooooooooo dat hij de naamwoorden bijvoeglijke ofwel weglaat ofwel, als het echt niet anders kan, ná het zelfstandig naamwoord plaatst. Hij denkt dat hij zo tijd minder verspilt. Denk jij dat ook?

Ik persoonlijk wel. Hoofdzaken moet je van bijzaken onderscheiden wanneer je het druk hebt en alles zo snel en vlot mogelijk moet verlopen. De Arabieren hadden dat eeuwen geleden al begrepen. Zij stuurden eerst hun kamelen en vrouwen door de woestijn, en liepen zelf achteraan.

Iedereen weet dat mensen maar half luisteren en dat de concentratieboog steeds korter wordt, onder meer dankzij de ADHD-promotor internet en de kostprijs van Viagra. Je brengt dus best eerst de kern van je betoog over, en daarna pas voeg je de omschrijvende en overbodige aanhangsels toe. Bekijk je zin als een ei: het eigeel is de levenskern, het eiwit is eigenlijk maar slijm om de kern naar buiten te laten glijden. Check it out. Mijn naam is Kurd en ik ben een druk man, kan veel efficiënter. Ik ben een man. Druk. Kurd. Voor wie zou jij bezwijken?

En de business van Kurd is nu een succesverhaal ongezien, alles loopt van een dakje leien. Kurd loopt door het epicentrum van zijn www-imperium, ziet dat het goed is en dat hij dus overbodig volkomen is. Hij trekt de deur van zijn kelderkamertje dicht, stilletjes, en steekt de straat over. Kijk, daar staat hij. Hij verwarmt de tegels met zijn zolen en de lucht met zijn sigaret.