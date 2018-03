Eén leider voor twee sportbonden

Zeist, 19 sept. De voetbalbond (KNVB) en de rugbybond (NRB) gaan samenwerken. In het kader daarvan is Hans Schelling (49) per 1 oktober benoemd tot interim-directeur van de rugbybond. Schelling gaat voor een periode van drie maanden twee dagen per week werken voor de rugbybond en blijft tevens manager van het KNVB-district West I in Amsterdam, waar vijftig mensen werkzaam zijn. De KNVB gaat de rugbybond assisteren op het terrein van facilitaire middelen (onder andere personeelszaken, voorraadbeheer en ICT).