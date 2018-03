Een kok achter de tekentafel

Het poëzieprentenboek Ik blijf altijd bij je van Sjoerd Kuyper en Marit Törnqvist zou wel eens hét boek van de komende Kinderboekenweek kunnen zijn. De dromerige prenten in gouache en acryl van hobbelpaarden en spelende kinderen sluiten naadloos aan bij Jij bent de liefste (2000), eveneens geïllustreerd door Törnqvist. Van dat boek werden de afgelopen jaren bijna tweehonderdduizend verkocht. Toen waren het Hans en Monique Hagen die de versjes schreven, nu tekende Sjoerd Kuyper voor de tekst.

De ontstaansgeschiedenis van haar nieuwste boek is ongebruikelijk, vertelt Marit Törnqvist (1964) in haar atelier hoog op zolder aan een Amsterdamse gracht. „Normaal gesproken gaat de illustrator aan het werk met de tekst van de schrijver. Dit keer vormden de tekeningen het uitgangspunt voor het boek en zijn de versjes er later bijgeschreven.”

Aan die tekeningen gaat een lange geschiedenis vooraf. Törnqvist, dochter van een Zweedse vader en een Nederlandse moeder (de schrijfster en vertaalster Rita Verschuur), werd geboren in Uppsala. Op haar vijfde verhuisde ze naar Nederland, maar ze zou nog vaak naar haar geboorteland terugkeren. Haar ouders kochten een huis op het platteland in Småland, waar het gezin voortaan de vakanties doorbracht. In Småland werd de kiem gelegd voor een belangrijk deel van haar werk. Daar zag ze de timmerschuurtjes, de stallen en de stenige bosweidjes waar ze elke dag met haar buurvrouw de koeien haalde. De beelden verankerden zich in haar geheugen en doken later op in een eindexamenproject voor de Rietveld Academie. Het werd haar visitekaartje voor de Zweedse markt. Want toen de jonge Törnqvist in de zomer na haar afstuderen met haar tekenmap op de stoep van de Zweedse uitgeverij Raben & Sjögren stond, zagen ze het meteen: dit meisje wist hoe ze Småland moest tekenen. En Småland, dat was de streek waar hun auteur Astrid Lindgren was geboren en veelvuldig over schreef. Zo werd Törnqvist op drieëntwintigjarige leeftijd gekoppeld aan de grootste kinderboekenschrijfster van haar tijd. (Saillant detail: Törnqvists moeder vertaalde vrijwel al Lindgrens boeken in het Nederlands, maar had met de totstandkoming van het contact tussen de schrijfster en haar dochter niets te maken.)

De samenwerking resulteerde in Junibacken, een themahuis rond Lindgrens werk. In een zeven meter hoge ruimte van duizend vierkante meter ontwierp Törnqvist een driedimensionale wereld waarin Lindgrens verhalen tot leven komen. Twaalf jaar na de opening trekt het Stockholmse kindermuseum 400.000 bezoekers per jaar.

Tegelijkertijd met haar werk

voor Zweedse opdrachtgevers, tekende Törnqvist voor Nederlandse uitgeverijen. Op die manier ontstond een tweedeling in haar werk die geografisch van aard is. Enerzijds zijn er de Zweedse boeken, de tekeningen van rode boerenhoeves, geglazuurde tegelkachels, donkere oerbossen. Daar tegenover staan de Nederlandse prentenboeken: het uitzicht op de Westertoren vanuit haar Amsterdamse atelierwoning, de trapgevels aan de gracht. Die Zweedse boeken werden vaak ook in Nederland gepubliceerd maar niet altijd. En daarmee zijn we terug bij Ik blijf altijd bij je. Törnqvist: „In de loop der tijd had ik een grote berg tekeningen gemaakt, die alleen in Zweedse bloemlezingen waren verschenen. Dat vond ik jammer – zo zouden Nederlandse kinderen ze nooit te zien krijgen. Samen met mijn redacteur bij Querido heb ik uit die berg een selectie gemaakt. Daarna is Sjoerd Kuyper gevraagd of hij er gedichten bij wilde schrijven.”

Hoewel de illustraties in Ik blijf altijd bij je uit verschillende boeken afkomstig zijn, passen ze wonderwel bij elkaar. Kuyper, die de ontstaansgeschiedenis van de tekeningen niet kende, toog ermee aan het werk. Hij smeedde de illustraties aaneen door in de gedichten twee in het beeld terugkerende kinderen te laten fantaseren over de tijd dat ze groot zijn. Zo creëerde hij voor zichzelf de ruimte om te schrijven over kleinkinderen, zwangerschap en volwassen liefde (‘Als we groot zijn, als we bloot zijn / en we moeten vrijen, / ik blijf altijd bij je.’).

Het tekenen zat er bij Törnqvist vroeg in, maar ze was geen kind dat met de kwast in de hand geboren werd – taal interesseerde haar minstens zoveel. Die belangstelling is altijd gebleven. Bij twee van haar prentenboeken schreef ze zelf de tekst: het met een Zilveren Griffel bekroonde Klein verhaal over liefde en Wat niemand had verwacht dat in januari verschijnt. Vorig jaar debuteerde ze bovendien voor volwassenen; Bellen blazen in Burundi is een reisverslag in woord en beeld.

„Toen we Zweden verlieten, werd ik op mijn nieuwe school gepest. Ik sprak geen woord Nederlands, mijn ouders hadden er blijkbaar nooit over nagedacht dat we zouden verhuizen. Onder de tafel knepen m’n klasgenootjes met hun nagels in m’n vel tot het bloedde.” Op die school ontdekte ze iets waarmee ze haar kwelgeesten op afstand kon houden. „Terwijl ik zat te schrijven kwamen er kinderen om mijn tafel staan – ze waren vol bewondering hoe mooi ik dat deed. Dat gebeurde ook als ik tekende. Het was een stimulans om ermee door te gaan, ik verwierf er een positie mee in de klas.”

Een buitenschools tekenklasje

en een enthousiaste leraar op het vwo deden de rest, en na enige omzwervingen kwam Törnqvist op de Rietveld Academie terecht. De opleiding was niet wat ze ervan had verwacht. Het waren de hoogtijdagen van de kraakbeweging en de punkcultuur. „Ik kwam uit een beschermde omgeving en plotseling was ik omgeven door blowende anarchisten. Vrij tekenen in de klas durfde ik niet; ik bouwde me zoveel mogelijk in met schildersezels zodat niemand kon zien waar ik mee bezig was.”

Kunstmusea bezoekt Törnqvist zelden. „Ik voel me er verloren – er hangt vaak zoveel dat ik niet weet waar ik kijken moet. Ik ben meer een mens van het echte leven. Toen er vanuit de Rietveld Academie eens een reisje naar Sint Petersburg werd georganiseerd hingen mijn klasgenoten dagenlang rond in de Hermitage. Ik hield het na een uur voor gezien en begaf me in het Russische straatgewoel, vrouwtjes bekijkend die met hun voeten in een kartonnen doos ijs verkochten.”

Als tekenaar snapt Törnvist

soms weinig van haar collega’s – de snelheid waarmee ze werken, het gemak waarmee opdrachten worden aangenomen, de lange lijsten van publicaties. Is dat kritiek? „Misschien,” zegt ze voorzichtig, „maar voor een deel is het ook bewondering, misschien zelfs jaloezie. Mijn eigen werkwijze is nu eenmaal heel anders. Vaak ben ik wel een jaar met een boek bezig.”

Boeken die een bepaalde tijdloosheid in zich dragen bevallen haar het meest – sprookjesachtige vertellingen en gedichten waarin uiterlijkheden van ondergeschikt belang zijn. „Ik kan eindeloos over een tekst piekeren voor ik met tekenen begin. Misschien is dat de reden dat ik meer verwantschap voel met schrijvers dan met tekenaars.”Aan het kleine tafeltje onder het raam bij de daktuin wordt dan ook niet getekend. Hier worden ideeën uitgewerkt, gedachten opgeschreven, plannen ontwikkeld. Vaak duurt het maanden voor ze plaatsneemt aan de tekentafel. Vlakbij staat een reusachtige prullenmand; veel illustraties worden te licht bevonden en weggegooid.

„Welke materialen ik gebruik, hangt af van het boek. Het materiaal is altijd ondergeschikt aan het beeld dat ik wil oproepen, het verhaal dicteert de stijl. Bellen blazen in Burundi maakte ik eerst in gouache op wit papier, maar omdat de sfeer niet paste bij wat ik probeerde uit te drukken heb ik zeventien tekeningen opnieuw gemaakt, nu met pastelkrijt op een donkere achtergrond – een gewaagde onderneming omdat dat spul vreselijk kwetsbaar is, je kunt het niet fixeren.

„Als illustrator ben je een soort rare kok achter die tekentafel,’ peinst Törnqvist. „Wat ik doe is een grote hutsekluts, daar komen soms vreemde dingen aan te pas: tandenborstels of mesjes – materialen reageren nu eenmaal niet altijd zoals je verwacht. Door die onvoorspelbare processen verpest je natuurlijk veel, maar daar ben ik aan gewend.”

Teksten van anderen analyseert Törnqvist nauwkeurig, maar bij de prentenboeken die ze zelf verzint, verloopt het anders. „Dan is het tekenen vooral een intuïtief proces. Pas als een tekening af is, schrik ik wakker, zie ik wat ik gemaakt heb. Ik denk weleens dat er een lijn direct van mijn hart naar mijn hand loopt, zonder de hersenen te passeren. Achteraf wil ik dan wel graag beredeneren waarom ik zo’n tekening nu juist op die manier heb gemaakt, maar het tekenen zelf doe ik op gevoel, daar komt weinig ratio aan te pas.”

Hoewel de meesten Törnqvist associëren met de lieflijke illustraties uit Jij bent de liefste, kent haar werk ook een duistere kant. Die blijkt het sterkst uit Pikkuhenki, een omineuze vertelling van Toon Tellegen. De nu eens grillige, dan weer frugale beeldtaal, het ingetogen maar dan plots verrassend uitbundige kleurgebruik bij dit apocalyptische sprookje verschafte haar de hoogste bekroning in illustratorenland: het Gouden Penseel.

„Ik vind het leuk om steeds met een andere auteur te werken,” zegt Törnqvist, „maar met schrijvers die te veel beelden in hun hoofd hebben lukt het niet, dan voel ik me beperkt in mijn vrijheid als tekenaar. Ik blijf altijd bij je was voor mij een cadeautje. Dit keer was ík degene die niet wist waar de ander mee zou komen.’

Ik blijf altijd bij je, Sjoerd Kuyper en Marit Törnqvist. Querido, € 13,95. Bellen blazen in Burundi, Marit Törnqvist. Querido, € 17,95 Wat niemand had verwacht, Marit Törnqvist. Querido, € 14,95 (verschijnt januari 2009)