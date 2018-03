Een jas voor Qee Groningen Het Groninger Museum heeft sinds kort haar eigen JuniorClub. Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen voor €15 per jaar lid worden. Ze worden dan uitgenodigd voor openingen, kunnen meedoen met workshops, snuffelen in het depot, een eigen kledinglijn ontwerpen en een tentoonstelling maken. Ook kunnen ze meedoen met de wedstrijd Ontwerp de jas van Qee. De winnende Qee wordt in productie genomen en wordt het gezicht van de JuniorClub. Op de website www.JuniorClub.nl kunnen kinderen meer lezen over de club en ook de kleurplaat downloaden.