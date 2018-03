Een duur foutje van 300 miljoen De vervoeging van ?googelen? volgens het (de lijst met de correcte spelling van woorden van de Nederlandse Taalunie). Groene Boekje

Hoe groot de invloed van Google is, bleek vorige week toen per ongeluk een oud bericht over financiële problemen bij United Airlines in het nieuwsoverzicht op Google News belandde en voor een forse koersdaling zorgde. De ‘robot’ van Google had het artikel uit 2002 voor een vers bericht aangezien. Persbureau Bloomberg nam het nieuws over het verzoek tot uitstel van betaling van de luchtvaartmaatschappij klakkeloos over. Het gevolg: United leed een verlies van 300 miljoen dollar.

Het voorbeeld toont hoe het voormalige onderzoeksproject van Larry Page en Sergey Brin zich heeft ontwikkeld tot ’s werelds populairste zoekmachine en een van de meest dominante bedrijven op informatiegebied. Google werkt hard aan zijn doelstelling om alle informatie ter wereld te ontsluiten. Tientallen bibliotheken laten bijvoorbeeld hun boeken via Google scannen. Het bedrijf, dat dit jaar tien jaar bestaat, opende onlangs ook een archief van 18de en 19de eeuwse kranten. Ook heeft Google zich onlangs gestort op het doorzoeken van audio en video.

Hoewel Google alomtegenwoordig is, is er voor het bedrijf nog een wereld te winnen. In de VS heeft de zoekmachine volgens onderzoeksbureaus Comscore en Nielsen nu een marktaandeel van 60 procent. Die andere 40 procent staat voor nog eens miljarden extra zoekopdrachten. En navenante advertentie-inkomsten.

Google wil ook de Derde Wereld veroveren. Het bedrijf investeert in O3B Networks, een bedrijf dat ‘the other 3 billion’ wereldbewoners, die veelal in ontwikkelingslanden wonen, via satellieten op internet wil aansluiten. Ook in de westerse wereld zet Google in op mobiel internet, zegt Alistair Verney van Google Nederland. „Zoeken via de mobiele telefoon moet vergelijkbaar worden met zoeken via de pc. Daarom hebben we Android ontwikkeld. Dat is een open source besturingssysteem waarmee bedrijven hun gsm’s kunnen uitrusten. Het is open source, iedereen kan meewerken.” Vorige maand won de Nederlander Eric Wijngaard een programmeerwedstrijd van Google met software waarmee Android-gebruikers foto’s op hun mobiele telefoon kunnen bewerken. De eerste Android-telefoon is naar verwachting eind september te koop.

Manager Marissa Mayer schreef onlangs op Google’s bedrijfsblog dat het aantal zoekopdrachten zal exploderen als Google beter toegankelijk is via mobiele telefoons. Volgens Mayer zoekt zij dagelijks slechts een vijfde op van wat ze zou willen opzoeken. Als gebruikers overal, ook onderweg, toegang hebben tot de zoekmachine stijgt het gebruik vermoedelijk sterk.

De Nederlandse zoekmachinedeskundige Henk van Ess, eigenaar van Voelspriet.nl, vindt dat Google zich te veel laat leiden door de grootste gemene deler. Het zoekalgoritme van Google zet de populairste pagina’s van het web bovenaan de lijst met resultaten. Van Ess: „Als je vanuit Nederland zoekt krijg je locatiegebonden resultaten. Hoe weet Google dat ik dat wil? Mensen die verder kijken dan hun neus lang is worden daar de dupe van. Veel gebruikers vinden die beperking in geografische grenzen beknellend.” Van Ess vindt dat Google nog veel moet verbeteren aan de kwaliteit van de zoekresultaten. Maar: „Voor specialistische vragen werkt Google perfect.”

Ondanks de kritiek – ook op de manier waarop Google omgaat met de privacy van gebruikers – lijkt de verdere groei van Google onvermijdelijk. ‘Googlen’ is inmiddels een centraal onderdeel van ons leven. Webmasters doen niets anders dan sites aanpassen aan de wensen van de zoekmachine om gevonden te kunnen worden. Uit onderzoek van de Britsh Library blijkt dat scholieren zoeksystemen die niet op Google lijken links laten liggen, omdat ze er anders uitzien dan ze gewend zijn. Ook tien Nederlandse ziekenhuizen hebben onlangs aangekondigd dat ze liever Google Health gebruiken dan het door de overheid ontworpen elektronische patiëntendossier.

ik googel - ik googelde jij googelt - jij googelde hij/zij googelt - hij/zij googelde wij googelen - wij googelden jullie googelen - jullie googelden zij googelen - zij googelden ik heb gegoogeld gebiedende wijs: googel! De vervoeging van ‘googelen’ volgens het Groene Boekje (de lijst met de correcte spelling van woorden van de Nederlandse Taalunie).

ik google - ik googlede jij googlet - jij googlede hij/zij googlet - hij/zij googlede wij googlen - wij googleden jullie googlen - jullie googleden zij googlen - zij googleden ik heb gegoogled gebiedende wijs: google! De vervoeging van ‘googlen’, volgens het (de lijst van het Genootschap Onze Taal, die door veel media wordt gebruikt). Witte Boekje

Maakt Google ons dom? De Amerikaanse media- en technologiedeskundige Nicholas Carr deed onlangs veel stof opwaaien met zijn essay ‘Is Google Making Us Stupid?’ in The Atlantic Monthly. Carr vroeg zich af of voortdurend zoeken met Google iets aan de werking van zijn brein heeft veranderd. Hij betrapte zichzelf erop dat hij moeite heeft met langere stukken tekst. Ook vrienden en kennissen van Carr, auteurs en wetenschappers, bekenden dat ze niet meer het geduld bezaten om boeken te lezen. Uit twee recente onderzoeken blijkt dat Google belangrijke wetenschappelijke archieven overslaat. Artikelen uit die archieven verschijnen niet bij de zoekresultaten. Dat heeft tot gevolg dat onderzoekers slechts een beperkt aantal bronnen raadplegen en die citeren. Omdat Google waarde toekent aan citaten en links komen toch al populaire artikelen steeds weer bovenaan de zoeklijst te staan.