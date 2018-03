Berlijn

In 1938 confisqueerde de Gestapo de collectie van het eerste joodse museum in Berlijn. Deze in 2001 heropende cultuurtempel documenteert in de tentoonstelling Raub und Restitution de enorme plunderingen door de nationaal-socialisten. De expositie brengt schrijnende gevallen in beeld, waaronder het lot van de porseleincollectie van de familie Von Klemperer, de bibliotheek van Heinrich Schnitzler en de instrumentenverzameling van de pianiste Wanda Landowska. Foto’s van lachende nazi’s zijn er ook: je ziet ze poseren met gestolen schilderijen, gehelmd en breeduit lachend. T/m 25 jan in het Jüdisches Museum, Lindenstr. 9, Berlijn. Inl 0049-30-259933 en www.juedisches-museum-berlin.de.

München

Spuren des Geistigen, zo heet een tentoonstelling die nu van het Parijse Centre Pompodou naar München verhuist. „Wat wij willen laten zien is de omslag in de beeldende kunst van het geloof in God naar spiritualiteit’’, zegt een curator van de expositie. Daartoe is een grandioze dwarsdoorsnede uit de kunst van de 19de en 20ste eeuw bijeengebracht. Francis Bacon, Henri Matisse, Salvador Dalí, Paul Klee, Hans Arp, Joseph Beuys en Barnett Newman: zij en vele anderen maken in München de overgang van het profane naar het heilige waar.

T/m 11 jan in het Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, München. Inl 0049-8921127113 en www.hausderkunst.de

En verder

Twintig historische schepen gaan op 20 en 21 sept feestelijk voor anker bij het Maritimes Museum in Hamburg: www.internationales-maritimes-museum.de; RuhrLights, licht- en klankinstallaties plus hemelvullende videoprojecties van 20 t/m 27 sept langs de rivier de Ruhr in Mülheim: www.muelheim-ruhr.de; Die Tropen, prehistorische en hedendaagse kunst uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Oceanië t/m 5 jan in de Martin-Gropius-Bau, Berlijn: www.berlinerfestspiele.de.