Duitse spionnen hielpen VS bij inval Irak

Twee Duitse spionnen in Bagdad hebben in 2003 weldegelijk informatie gegeven aan de Verenigde Staten, net voor de inval in Irak. Dat hebben beiden gisteren volgens leden van de oppositie in Duitsland verklaard tegenover een parlementaire onderzoekscommissie.

De regering en minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier (SPD) hadden tot nu altijd ontkend dat Duitse informatie was doorgegeven aan de Verenigde Staten. De publieke opinie was fel gekant tegen de inval en de sociaal-democraat Gerhard Schröder werd in 2002 herkozen, mede op basis van anti-oorloggevoelens.

Steinmeier, volgend jaar kandidaat-bondskanselier, was als rechterhand van Schröder verantwoordelijk voor de inlichtingendiensten. Toen in 2006 bekend werd dat twee medewerkers van de Duitse inlichtingendienst BND in 2003 in Bagdad aanwezig waren, zei Steinmeier dat dit was om burgers te helpen en niet om militaire acties te ondersteunen. Hij bleef gisteren bij dit standpunt.

„De getuigenis van de spionnen weerspreekt volledig het standpunt van de regering dat Duitsland niet betrokken was”, aldus Norman Paech van Die Linke. Hans-Christian Ströbele van Die Grünen voegde eraan toe dat de VS zeker in acht gevallen militaire informatie kregen van de Duitse spionnen. Zo zou een Iraakse officierenclub twee keer zijn aangevallen op basis van Duitse informatie. (AP, Reuters)