Duifies Ik heb sinds 12 september een nieuwe diamantduif erbij. Maar jammer genoeg moest ik 7 september afscheid van een ander duifje doen. Die is overleden aan een ziekte. Maar gelukkig kon er snel weer een nieuw vriendinnetje voor Parel (ook een diamantduif) komen. Hij is in 1 jaar twee vriendinnetjes kwijtgeraakt en heeft lange winters alleen gezeten. Maar sinds er een nieuwe duifje bij is is hij weer helemaal happy. En ik hoop dat hij dat ook heel lang zal blijven. Parel (het mannetje) en Prinses (het vrouwtje/nieuwe duifje) hoor je de hele tijd lieve geluidjes maken. Misschien komen er ooit nog baby´s. Op de foto is de linkerduif Parel en de rechterduif Prinses. Vogelaarsnieuws van Sophie Broeders, 10 jaar, uit Rotterdam

