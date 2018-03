Drogist met ?burenpoeder? vreest toekomst

„Zodra er sprake is van vreemde ouderwetse dingen, zoals wijnsteenzuur, ossengal, waterglas of Arabische gom en je vraagt waar je zoiets in ’s hemelsnaam nog kunt krijgen, dan antwoordt iedere echte Haarlemmer zonder aarzelen: ‘Gewoon, bij Van der Pigge!’ Al honderdvijftig jaar lang.” Aldus de Haarlemse tekstdichter Lennaert Nijgh, in het boek Met open mond dat hij negen jaar geleden schreef over de roemruchte geschiedenis van de bekendste drogisterij van Nederland.

Bij Van der Pigge komen elke dag honderden klanten. Ze kopen drop om van hun keelpijn af te komen. Vragen om zonnebrandolie die de huid niet indringt maar er als een laagje op ligt. Willen advies van het personeel dat in stofjassen rondloopt. Zoals een vrouw met de ziekte van Lyme die uitvoerig bespreekt hoe de bijwerkingen van een antibioticakuur kunnen worden bestreden. En welk slaapmiddel haar bezorgde moeder kan nemen zonder eraan verslaafd te raken. Je kunt er wonderolie kopen. Kruiden en kleurstoffen. Roodrommelkruid en kattevet. Ja, vroeg liedjeszanger Joop Visser zich al af, wat is daar in Haarlem nu eigenlijk niet te koop? „Als ze daar last van buren hebben, gaan ze gewoon naar Van der Pigge, en halen een zakje burenpoeder.”

Ook vandaag is het weer druk in de winkel, die eruit ziet als een museum. „Het is hier gezellig”, zegt bezoeker Willem Brand. „Er werken leuke mensen. Mensen vinden het fijn om in tien of vijftien minuten te worden bijgepraat over hun kwalen. Bij de huisarts ben je tegenwoordig een nummer. Je staat na één minuut weer buiten. Hier hebben de mensen nog tijd voor je.” Het personeel spreekt zijn klanten niet tegen. „Wij helpen de klanten zoals we zelf geholpen zouden willen worden”, zegt Pien Rothuizen, al tien jaar in de zaak werkzaam als natuurgeneeskundige. „We zijn extreem klantgericht.”

Van der Pigge is een bedrijf dat tachtig jaar geleden eeuwige roem verwierf door, gevestigd naast Vroom & Dreesmann aan het Verwulft in de binnenstad, als enige in de directe omgeving niet in te gaan op klemmende verzoeken van het warenhuis om het pand te verkopen. Zodat Vroom & Dreesmann niets anders restte dan het warenhuis om de drogisterij heen te bouwen. Zo staat nog steeds een fraaie winkel uit 1849 omsingeld door een reusachtig modernistisch gebouw. Tot grote tevredenheid van onder meer Lennaert Nijgh die er een gedicht over schreef. „Hier heeft de deugd van het geweld gewonnen.”

Maar nu is het hommeles. Het personeel vreest dat de winkel wordt verkocht, en is een actie begonnen om de drogisterij als „nostalgisch familiebedrijf” te behouden. „De vrienden van Pigge verzetten zich tegen de dreigende kapitale fout waardoor traditie, nostalgie en een deel van Haarlems cultureel erfgoed dreigt te verdwijnen onder de druk van geldzucht en winstbejag. Wij willen deze unieke zaak als familiebedrijf behouden voor Haarlem.” De respons is overweldigend. Op een website staan dertienduizend steunbetuigingen. In het gastenboek op de toonbank staan strijdbare teksten.

De kwestie is ingewikkeld. De winkel werd sinds 1993 geleid door Menno van Os, de vijfde generatie in lijn. Anderhalf jaar geleden overleed hij. Sindsdien staat zijn jongere broer Jan Willem van Os er alleen voor. Hij zou de winkel graag kopen. Maar de winkel is door vererving eigendom van de dochter van de gestorven Menno. Zij weet als achttienjarige nog niet wat ze ermee zal doen. Intussen is na lange onderhandelingen Jan Willem van Os moedeloos aan het worden. De onderhandelingen verlopen met het bestuur van een stichting waarbij de aandelen van zijn ondergebracht. Die zijn vooralsnog stukgelopen. Het huidige bestuur wil de zaak niet verkopen maar eerst een interim-manager aanstellen die moet bekijken hoe de winkel ervoor staat, vooral in relatie met De Groene Os en Prometheus, twee toeleverende bedrijven die nog door Menno van Os zijn opgezet.

Het personeel wil dat het bestuur van de stichting de winkel aan Jan Willem van Os verkoopt, eventueel zonder de twee toeleverende bedrijven, die volgens het personeel door hoge kosten de winst van de winkel drukken. Een overname door Jan Willem zou volgens het personeel ook Menno zelf graag hebben gewild, al is die er kort voor zijn dood niet meer aan toe gekomen om zulks formeel te regelen.

Als de koop niet doorgaat, overweegt Jan Willem van Os ermee te stoppen. Tot verdriet van het personeel. Het bestuur laat weten dat van verkoop aan derden geen sprake is. Dat men de inspanningen van Jan Willem van Os zeer waardeert. Maar dat het nu nog te vroeg is om daadwerkelijk tot verkoop over te gaan, omdat een buitenstaander eerst maar eens moet bekijken in hoeverre de „synergie” tussen de drie bedrijven inderdaad ontbreekt, of dat er juist van alles mogelijk is. Pas na ongeveer een jaar, als de kwestie in rustiger vaarwater is gekomen, valt er over verkoop binnen de familie te praten. Aldus het bestuur. Het personeel van de drogisterij is ongeduldig. Pien Rothuizen: „Als Jan Willem vertrekt, dan vertrekken wij ook. Dan verdwijnt de ziel uit het bedrijf.”