Drie echtgenotes, twee nationaliteiten

Ambtelijke instructies over hoe om te gaan met de registratie van polygame of bigame huwelijken zijn er niet, luidt kortweg de reactie van de Utrechtse burgemeester Wolfsen. „We zullen op geen enkele wijze meewerken aan de totstandkoming van polygame huwelijken, voegt Wolfsen er in een brief aan de gemeenteraad aan toe.

De gemeente Rotterdam reageert er helemáál niet op, aldus een woordvoerder. Dus ook niet op de vraag of er aparte instructies zijn. Den Haag zegt, net als Rotterdam, niets over het onderwerp, zolang de uitkomsten van intern onderzoek nog niet bekend zijn.

Alleen Amsterdam zegt dat die instructies er al jaren zijn. In tegenstelling tot die andere grote gemeenten weet Amsterdam ook hoe vaak ‘veelwijverij’ wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Uit een recente steekproef blijkt dat er 173 mensen geregistreerd staan met meer dan één echtgenote. Officieel een verboden en zelfs strafbare praktijk voor autochtone Nederlanders, maar toegestaan voor buitenlanders bij wie bi- of polygamie in hun land van herkomst wettelijk erkend wordt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam er vorige maand achter dat veelwijverij ook in Nederland bestaat. Het CBS boekt meldingen van veelwijverij af als ‘administratieve vergissing’ en kende tot voor kort het fenomeen niet. Inmiddels heeft intern onderzoek uitgewezen dat het moet gaan om vele honderden inschrijvingen, veelal afkomstig van de vier grote steden en vooral uit de Marokkaanse gemeenschap, aldus Jan Latten van het CBS. Maar precieze cijfers kan hij niet geven, daarvoor zijn de aangeleverde gegevens niet betrouwbaar genoeg. „Amsterdam maakt het fenomeen zichtbaar”, aldus Latten. „Andere gemeenten tasten nog in het duister over de omvang ervan.”

Het Amsterdamse onderzoek legt een lacune in de wet bloot. Waar polygame registratie alleen mogelijk is voor buitenlanders en strafbaar is voor Nederlanders, is het in de praktijk mogelijk om via de Rijkswet op het Nederlanderschap, Nederlander te worden. Ondanks die registratie van veelwijverij. Dat is in Amsterdam nu bij 31 personen geconstateerd. In één geval ging het om een man met drie vrouwen die over zijn oorspronkelijke én de Nederlandse identiteit beschikt.

De roep om het inschrijven van dergelijke huwelijken te verbieden legt Amsterdam naast zich neer. Registratie legt juist het bestaan van bigamie bloot, is de redenering. Als dat door een verbod verzwegen wordt, is het ook niet meer mogelijk om reguliere naturalisatie te verhinderen als de aanvrager meerdere keren getrouwd is. De kans op misbruik van sociale voorzieningen is volgens Amsterdam minimaal. Een buitenlander met meer vrouwen mag er maar één meenemen naar Nederland. Andere echtgenoten worden niet toegelaten, krijgen geen recht op uitkering en kunnen ook geen aanspraak maken op andere faciliteiten, zoals een woning of medische voorzieningen.

Amsterdamse ambtenaren van het bevolkingsregister moeten onderzoeken of de huwelijksakte in het land van herkomst rechtsgeldig is en dat verifiëren bij de Nederlandse ambassade daar. Desnoods moeten zij ook controleren of sprake is van schijnhuwelijken. Dan kan inschrijving geweigerd worden. Maar daar lopen ze in de praktijk nooit tegenaan, ook niet in de andere grote steden.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Polygamie

In de intro van het artikel Drie echtgenotes, twee nationaliteiten (vrijdag 19 september) stond dat alleen Amsterdam migranten inschrijft die meer dan één echtgenoot hebben. Dat klopt niet. Amsterdam in de enige gemeente die polygamie bijhoudt.