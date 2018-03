Draadloze speakers van Philippe Starck

Philippe Starck (bouwjaar 1949) is een beroemd Frans ontwerper die regelmatig wordt ingehuurd om saaie gebruiksvoorwerpen weer een beetje dat je ne sais quoi en olala te geven. Zo ontwierp hij een beroemde motorfiets (Aprilia Moto 65) en een prachtige Starck-muis voor Microsoft. Van het merk Parrot, bekend van Bluetooth audio toepassingen, mocht Starck een luidspreker verbouwen: een draadloze zuil van 75 centimeter hoogte. Die afmeting is niet alleen op akoestische gronden gekozen: het is ook een prettige hoogte om je iPod op de dock te kunnen prikken. De luidsprekers kunnen ook door een laptop, pc of telefoon worden aangestuurd via bluetooth audio of het wifi-netwerk. Goedkoop zijn ze zeker niet, deze speakers. Maar dat was de handtekening van Philippe Starck waarschijnlijk ook niet. Prijs: 900 euro, beschikbaar vanaf december.

UPDATE: het pr-bureau dat de Starck er niet voor maart 2009 zal zijn.

Specificaties

Vermogen 100W RMS

Digitale (Klasse-D) 3-weg versterker

Frequentiebereik: 50 Hz - 20 kHz

Compatibele audio bestandsformaten: MP3, WMA, LC PM

Instellingen: volume, L/R balans, equalizer met

voorinstellingen

RF afstandsbediening

RCA lijningang aansluiting voor alle analoge geluidsbronnen

Voeding: 70W (per luidsprekerbox)

Afmetingen (per box)

Hoogte: 750mm

Afmetingen onderste gedeelte: 320 x 290 mm

Afmetingen bovenste gedeelte: 130 x 35 mm

Gewicht: 3,5 kg

Wi-Fi

Wi-Fi b/g met SES/WPS en DLNA

Bluetooth

Bluetooth v2.1 + EDR

Ondersteunde profielen:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Maximaal bereik: 15 meter

Pairing: via pincode “0000″

Updaten via Bluetooth