Dit is Amerika Port bolivar, Texas. Michael Clow draagt een doos met noodrantsoenen. Hij was met zijn twee katten achtergebleven op het Texaanse schiereiland Bolivar toen de rest van de bewoners een veilig heenkomen zocht voor de orkaan Ike. Elf andere bewoners bleven eveneens achter. De gevluchte bewoners van het schiereiland, die vorige week vertrokken, zijn nog niet teruggekeerd. De meeste huizen op het schiereiland bij de stad Galveston zijn volledig vernield. Ike heeft voorzover bekend 56 levens geëist in de Verenigde Staten, waarvan 22 in Texas. In de andere landen in het gebied vielen nog eens meer 80 doden. Cuba lijkt het zwaarst getroffen. De schade daar wordt geschat op 5 miljard dollar. Foto AP/Houston Chronicle, Sharon Steinmann Michael Clow carries a box of Meals Ready-to-Eat given to him by the Texas National Guard on Wednesday, Sept. 17, 2008, in Port Bolivar, Texas. Clow rode out Hurricane Ike with his two cats and does not plan to leave. (AP Photo/Houston Chronicle, Sharon Steinmann) **NO SALES, MAGAZINES OUT, NO TV, MANDATORY CREDIT**

Associated Press