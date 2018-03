Dertigers van de lopende band

La Fabrique des Sentiments

Regie: Jean-Marc Moutout

Weer een film over de anonieme moderniteit waarin dertigers door hun professionele succes de liefde zijn vergeten. De Fransen weten hoe je zoiets aanpakt: mooie mensen in goed gesneden kleding die goed gesneden dialogen voeren en in appartementen wonen met klassiek parket en uitstekend stucwerk. Maar zonder liefde. Daarbij speelt Elsa Zylberstein de hoofdrol met grote fijnzinnigheid, net zoals ze recent deed als de zus van Kristin Scott Thomas in de bioscoopfilm Il y a longtemps que je t’aime. In het kort: La Fabrique is vakwerk. Maar het is ook lopende bandwerk en daarbij heeft de film de dynamiek van een televisieserie: niet de compacte realiteit die je van film verwacht maar een voortkabbelende verhaal waarbij de ontknoping net zo goed nu als volgende week kan volgen.

Het speeddaten en de sms’jes wekken de indruk dat de scenaristen zo snel mogelijk wilden aanhaken bij het moderne leven. Daar is niks mis mee. Maar in hun haast vergaten ze de film een ziel mee te geven, iets energieks waar het verhaal op kan draaien. En hoewel de film juist over anonimiteit en moeizaam contact maken gaat, was zoveel kilte toch niet helemaal de bedoeling.