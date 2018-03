De verrassende wedergeboorte van Manchester

Midden in een voormalige industriewijk van Manchester vol imposante bakstenen fabrieksgebouwen uit de Victoriaanse tijd staat een rijtje opmerkelijke nieuwe huizen. Ze doen vagelijk aan Amsterdamse grachtenhuizen denken met hun grillige gevels van rode en crèmekleurige baksteen.

De bewoners, voorheen in een naburig sociaal woningbouwcomplex gehuisvest, hebben zelf in overleg met het stadsvernieuwingsbureau Urban Splash voor deze architectuur gekozen. „Voorwaarde was wel dat ze hun auto’s door het raam konden zien”, lacht Richard Hattan, directeur ontwikkeling van Urban Splash. Daaraan is voldaan. Voor de deur staan hun Vauxhalls en Toyota’s geparkeerd.

Manchester geniet een zekere faam op het terrein van de stadsvernieuwing. Na een donkere periode in de vorige eeuw waarin de fabrieken in hoog tempo sloten en de bevolking wegvloeide, volgde er in de jaren ’90 een verrassende wedergeboorte. De stad, een bolwerk van Labour, besloot zich welwillender op te stellen tegenover bedrijven. De oude dynamiek en het zelfvertrouwen van de stad, die zichzelf graag ziet als de tweede van het land, keerden terug.

Niet voor niets houdt de Labour Partij vanaf morgen al voor de tweede keer sinds 2006 zijn grote najaarscongres in de stad. Politici worden niet graag met verval geassocieerd en koesteren zich liever in (andermans) succes.

De huizen in de wijk Ancoats in het oosten, op tien minuten lopen van het centrum, maken deel uit van een nieuw ambitieus stadsvernieuwingsprogramma. De bedoeling is dit stadsdeel, een van de eerste grote industriële buitenwijken, om te vormen van een probleemgeval tot een gewilde woonwijk. Geen geringe opgave voor een wijk, die vanouds bekend stond om zijn menselijke misère.

Een van de vaders van het communisme, Friedrich Engels, spuwde al zijn gal over de huizen in de wijk. „Ancoats […] omvat een enorm aantal huizen in ruïneuze staat, de meeste in feite in het laatste stadium van bewoonbaarheid”, schreef hij in 1845. „Het moet worden toegegeven dat tot dusverre geen methode is ontdekt om de arbeiders op een meer schadelijke en demoraliserende wijze te huisvesten dan deze.”

Het grote complex met uniforme huizen van een paar verdiepingen hoog, dat hier sinds de jaren ’70 verrees, bood evenmin soelaas. De woningen, bedoeld voor mensen uit de working class, verloederden snel. De arbeiders die er woonden werden steeds minder ‘working’ doordat hun geringe opleiding geen gelijke tred hield met de eisen van de economie. In plaats daarvan rukten drugsdealers en criminelen op in de buurt.

Het credo van de stadsvernieuwers in Manchester is de wijk een veel gevarieerder aanzien te geven. Zowel qua bebouwing als bevolking. De hoop is vooral om de achtergebleven groep in Ancoats gezelschap te geven van financieel meer draagkrachtige en beter opgeleiden. Daartoe worden sommige voormalige katoenfabrieken omgebouwd tot chique appartementsgebouwen.

Tot dusverre bleef de opleving vooral beperkt tot het centrum. Een grote bomaanslag van het verboden Ierse Republikeinse Leger in 1996 verwoestte een deel van het oude winkelcentrum. De stad greep die gelegenheid aan om het hart flink op schop te nemen. Ook kwam er spectaculaire nieuwbouw in de kantorenbuurt Spinningfields – nu een gewilde locatie bij grote banken, zoals de Royal Bank of Scotland en Barclays.

„Manchester kreeg in de jaren ’90 de naam een stad van entrepreneurs te zijn”, zegt Kevin Ward, hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit van Manchester. „Het stadsbestuur en het zakenleven werkten er samen als partners. De vakbonden en andere maatschappelijke organisaties werden echter meestal buiten de besluitvorming gehouden evenals de lokale bevolking.”

Op het imposante negentiende eeuwse stadhuis heerst tevredenheid. „Wij zijn nu de snelst groeiende economie buiten Londen en het zuidoosten”, constateert Eamonn Boylan, wethouder voor stadsvernieuwing. De stad is daarnaast uitgegroeid tot een groot uitgaanscentrum. Velen komen af op de voetbalclubs Manchester United en Manchester City en de talrijke pubs en clubs. Niet voor niets staat Manchester bekend als de ‘zuiphoofstad’ van het land.

De laatste jaren is de stad, nog altijd door Labour bestuurd, zich ook nadrukkelijker gaan richten op de menselijke schaal van de dingen. Ze heeft kans gezien het inwonertal van het centrum op te krikken tot 20.000, terwijl er nog maar twintig jaar geleden niet meer dan 500 mensen woonden. De bedoeling is ook in Ancoats en de rest van Oost-Manchester weer meer, liefst kapitaalkrachtige inwoners aan te trekken.

Maar de theorie is vaak weerbarstiger dan de praktijk. Veel buitenwijken in het oosten van Manchester behoren tot de meest achtergebleven buurten van het land. Voor hun bewoners heeft de opleving nog weinig verschil gemaakt. En de vraag is of de stad de vaart erin weet te houden. Professor Ward: „De hemel mag weten wat er gebeurt wanneer we worden getroffen door een recessie.”