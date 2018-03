De Verlichting doet het niet

René Boomkens: Topkitsch en slow science, kritiek van de academische rede. Van Gennep, 143 blz. € 12,95

Een doorsnee dag op een moderne faculteit van geesteswetenschappen: allereerst ziet men een onderaardse fitness-ruimte, waar schaars geklede jongelui, collegekaart om de hals, op loopbanden voortsukkelen. De andere kant opkijken, anders volgt wellicht een aanklacht. De tas vol geleerde werken meesleurend – een vakbibliotheek bevindt zich elders – op naar de lift. Deze is zoals altijd defect. Dan naar de collegezaal. Deze blijkt te klein. Ook ontbreekt de beamer. De studenten verwerken onverstoorbaar hun mail op hun mobieltjes.

Deze werkelijkheid blijkt door de bestuurders van zo’n ‘topuniversiteit’ (welke is het niet?) heel anders te worden ervaren. In glossy folders melden zij hun ‘commitment’ aan internationalisering, doorstroming, rendement en andere termen die een intellectueel merkwaardig in de oren klinken. Onderwijs, ging dat niet om onbetaalbare zaken als inzicht, reflectie, kritische beschouwing, opvoeding zelfs? Niet meer. De Universiteit is een bedrijf dat diploma’s en praktische, economisch waardevolle kennis produceert en omzet maakt. Een intellectueel is er net zo misplaatst als op een kantoor van Unilever. Dat is al erg genoeg. Maar de wetenschapper moet zich ook netjes gedragen om de top te bereiken, of zoals Boomkens het noemt, hij dient zich te laten ‘disciplineren’, anders vliegt hij er uit. Daarmee wordt de onontbeerlijke kritische houding en onafhankelijkheid van wetenschappers ernstig bedreigd.

Men kan deze zaken beklagen en daarmee een oude zeur worden. Men kan ook, zoals een intellectueel past, op zoek gaan naar oorzaken. Deze laatste keuze is nu gemaakt door filosoof René Boomkens, die in een pamflet probeert te achterhalen welke denkfouten aan het marktdenken in het hoger onderwijs ten grondslag liggen, en wat de alternatieven zijn. Alleen de poging al dient hogelijk te worden gewaardeerd, maar ook de uitvoering is over het algemeen uitstekend.

Het probleem, aldus Boomkens, is het idee dat aan rendementsdenken ten grondslag ligt: efficiency. Want (niet specifiek toegepaste) kennis en economie staan op gespannen voet met elkaar (Boomkens bespreekt uitsluitend de problematiek van de geesteswetenschappen en laat de bèta- wetenschappen waarvoor andere normen gelden, buiten beschouwing). Wij lezen en begrijpen Homerus nu eenmaal niet om zijn, of onze, marktwaarde. Boomkens richt zijn pijlen vooral op de opvatting dat kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs meetbaar is. Hij laat zien dat succesvol internationaal onderzoek ten onrechte belangrijker wordt gevonden dan goed onderwijs. Hij merkt op dat de werkelijke waarde van wetenschappers voor de samenleving pas wordt bewezen als ze van uit hun specialisatie een bijdrage aan maatschappelijk relevante debatten leveren.

Boomkens sluit zijn requisitoir, dat anders dan deze gechargeerde samenvatting suggereert, uiterst genuanceerd is en geen eenzijdige zwarte pieten aan managers uitdeelt, af met een pleidooi voor een postmoderne terugkeer naar de ‘kritische universiteit’, geïnspireerd op de Frankfurter Schule, en gekarakteriseerd door ‘slow’ science, geschoeid op de leest van ‘slow food’. De adviezen zijn duidelijk: van wetenschappers mag een kritische houding verwacht worden. Laten zij dus ophouden zich te laten disciplineren en weer vol in het maatschappelijke licht treden om hun kritische geluid laten horen.

De lof van traagheid en de tot op zekere hoogte zinloze kennis is behartenswaardig en opportuun. Het is alleen jammer dat Boomkens dit deel van zijn betoog ophangt aan de door hem bewonderde zwanenzang van Horkheimer en Adorno, Dialectiek van de Verlichting, want zijn interpretatie van deze tekst lijkt al te warrig. Niettemin is de kritiek op het neoliberaal Verlichtingsdenken van Bart Jan Spruyt, Paul Cliteur en anderen die hij daarbij levert weer erg inzichtelijk: hun ‘verlichting’ berust in zijn ogen op angst voor het vreemde en is in feite intolerant.

Het heilige geloof in de Verlichting heeft inderdaad veel te maken met de ontspoorde beheersdrang ten aanzien van het onderwijs en de misplaatste obsessie met productiviteit. Maar met een kritische houding en openheid ten aanzien van onzekerheid zijn we er natuurlijk niet. Boomkens lijkt soms te vergeten dat we een zogenaamde paradigmawisseling doormaken, waarbij het vaststellen van nieuwe inhoud van het onderwijs en een nieuw curriculum het grootste probleem zijn. Boomkens’ kritisch maatschappelijk engagement helpt, maar lost de impasse niet op. Hij verdient niettemin een pluim voor zijn scherpzinnige analyse van de uitholling en knechting van het onderwijs – een diepe schande voor een democratische samenleving als de onze.