De NAVO wordt voor EU een blok aan het been

‘Onacceptabel’ en ‘moeilijk te slikken’ noemt NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer het akkoord dat de Europese Unie met Rusland heeft gesloten over het conflict met Georgië. De hoogste ambtenaar van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie gebruikte de kwalificaties in een vraaggesprek aan de vooravond van een NAVO-missie naar Georgië.

Zijn woorden zijn onverantwoordelijk en riskant. Een groot deel van de Europese staten is lid van beide organisaties. Als De Hoop Scheffer niet alleen namens zichzelf of de trans-Atlantische partners heeft gesproken, betekent dit dat een aantal EU-staten via de secretaris-generaal zichzelf veroordeelt. ‘Onacceptabel’ is namelijk een diplomatieke vertaling van ‘Weg ermee’; ofwel het: akkoord tussen de EU en Rusland moet van tafel.

De NAVO-missie is een provocatie. De missie beoogt immers het Georgische regime opnieuw te sterken in zijn overtuiging dat de NAVO, ook wel het Westen genoemd, de gewapende strapatsen van dit regime steunt. Die overtuiging gaf het land de moed tot de brute inval in het afvallige Zuid-Ossetië.

Gezien de internationale spanningen die de korte oorlog in Georgië heeft opgeroepen, bestaat een dringende noodzaak zulke provocaties achterwege te laten. Weliswaar hebben de verantwoordelijken in Tbilisi intussen alle reden om zich in de steek gelaten te voelen, maar met de ineenstorting van het Georgische leger blijkt toch niet de laatste bladzijde van dit tragische boek geschreven te zijn.

Met een zucht van verlichting had Europa, en wellicht ook menige Amerikaan, het initiatief van de Franse president Sarkozy begroet waardoor op het meest kritieke moment in de internationale verhoudingen sinds vele jaren, toen Russische tankcolonnes Georgië binnendrongen, een implosie van het internationale systeem werd voorkomen.

De Franse EU-voorzitter stelde een wapenstilstand voor gevolgd door een terugtrekking op de linies van voordat het conflict uit de hand liep. Dat was op zichzelf een eenzijdige benadering omdat al niet meer kon worden gesproken van een Georgisch leger dat tot een geordende terugtocht in staat was. In de praktijk kwam Sarkozy’s voorstel neer op een uitnodiging aan de Russische leiders samen te werken met de EU om escalatie van het conflict te voorkomen. Daarop is het Kremlin ingegaan.

De jaren die als post-Koude-Oorlogsjaren kunnen worden omschreven, laten tal van gewapende conflicten zien. Veelal hebben die een etnische en/of religieuze achtergrond en spelen zij zich af op regionaal niveau.

Een uitzondering op dit patroon was de Amerikaanse inval in Irak in 2003. Hiermee mengde zich de militair en economisch sterkste mogendheid van het moment gewapenderhand in een van interne spanningen overlopende regio met de bedoeling eigen strategische doelstellingen te bewerkstelligen. Dit was een provocatie, maar er kwam geen noemenswaardige reactie van andere grote mogendheden.

Als gevolg van het NAVO-plan om Oekraïne en Georgië tot de organisatie toe te laten, is aan de gemoedelijkheid die sinds het einde van de Koude Oorlog in de bovenbouw van het internationale systeem heeft bestaan een einde gekomen. De mantra van het Westen dat de NAVO slechts uit is op stabiliteit in de internationale verhoudingen en dat het streven naar invloedssferen tot een ver verleden behoort, wordt door weinigen meer geloofwaardig geacht, en zeker niet in het Kremlin.

De Georgische expeditie in Zuid-Ossetië heeft aangetoond dat de Russen gelijk hebben. Het Georgische leger was Amerikaans getraind en bewapend en vormde in het geallieerde bezettingsleger in Irak na de VS en Groot-Brittannië de derde macht. Amerikaanse vliegtuigen brachten kort voor de inval in Zuid-Ossetië Georgische troepen van Irak naar hun thuisbasis.

De uitspraken van De Hoop Scheffer voeren de spanning op en ondermijnen Europese pogingen onder Franse leiding om het conflict beheersbaar te houden. Want wat zou er gebeurd zijn als Georgië al lid van de NAVO was geweest, zoals een deel van de organisatie wenst, en een beroep had gedaan op artikel 5 van het NAVO-verdrag dat lidstaten tot militaire bijstand dwingt? Wat betekent het dat deze optie nog steeds bestaat en door een missie als nu ondernomen verzilverd dreigt te worden?

Door te spelen met de mogelijkheid van een gewapend conflict met Rusland, regelrecht en niet slechts via derde landen, heeft de NAVO haar ware en gevaarlijke aard getoond. Zij brengt, anders dan zij voorgeeft, geen stabiliteit, maar destabiliseert de internationale verhoudingen. Haar streven naar uitbreiding is waar het op lijkt: een klassieke poging invloedssfeer te verwerven ten koste van mogelijke opponenten. Veertig jaar Koude Oorlog stond in het teken van het voorkomen van een oorlog tussen grote mogendheden. Zeventien jaar na het einde daarvan wordt zo een oorlog als een denkbaar iets ervaren waarover in de Amerikaanse verkiezingscampagne kan worden gedebatteerd.

Logisch geconcludeerd, en nog zacht gezegd, is de NAVO een handicap voor Europa geworden. De organisatie is een eigen leven gaan leiden dat nu in dienst staat van uitsluitend Amerikaanse doelstellingen die niet door Europa worden gedeeld. Atlantici en twijfelaars blijven zeggen dat wegens de afwezigheid van een eigen militaire macht Europa de Amerikaanse garanties niet kan missen. Maar nog afgezien van de vraag of die garanties iets waard zijn, is de keerzijde ervan afschrikwekkend: oorlogsdreiging in plaats van veiligheid.

Europa toont aan ook zonder een gigantisch defensiebudget goed voor zichzelf te kunnen zorgen. De Europese Unie is onder Franse leiding de juiste weg ingeslagen en zij moet zich daarvan niet laten afbrengen. Het zou een heel ding zijn geweest als de Troonrede van afgelopen dinsdag op deze nieuwe toestand was ingegaan.

