De kracht van het noodverband

Monika van Paemel: De koningin van Sheba. Querido, 408 blz. € 19,95

Er zijn oude liefdes van wie je niet zeker weet of je ze weer wilt ontmoeten. Niet omdat ze niet heftig genoeg waren, maar omdat je vreest dat ze hun kracht hebben verloren.

Monika van Paemel publiceerde in de jaren zeventig en tachtig een klein (Marguerite) en een groot (De vermaledijde vaders) Vlaams meesterwerk. Latere romans over Israël en de Balkan waren maar half geslaagd. Celestien. De gebenedijde moeders (2004) slaagde er al niet meer in bovenop de leesstapel te belanden.

Met die laatste roman was Van Paemel (1945) teruggekeerd naar naoorlogs Vlaanderen, waar ook het nu verschenen De koningin van Sheba zich afspeelt. En met de opstandige openingszin ‘Ik ben negen en diep beledigd’ wordt duidelijk dat de vertelster in deze roman een typische Van Paemel-heldin is; een voorlijk meisje dat zich niet wil neerleggen bij het voor haar liggende pad van zogen en zorgen.

Deze Franciska (Ciska) van Puynbroeckx (uit de familie die veel van Van Paemels romans domineert) wil méér weten van het leven en dat is haar ook gegund, dankzij de stedelijke chic van haar familie aan vaderskant. De ene dag bezoekt zij de meisjesschool in het dorp, de andere dag de jongensschool. En dáár wijdt de meester haar in in de wereld van de kennis en de kennis van de wereld. En vertelt hij haar wat er met haar eigen familie is gebeurd.

Dat is nogal wat. Haar ouders kent ze amper: moeder verblijft in een rusthuis, haar vader heeft na de oorlog vastgezeten wegens collaboratie (Oostfront) en heeft vervolgens een fles vitriool leeggedronken, wat zijn hele binnenste wegvrat. Haar hele leven woont Ciska al bij haar tante ‘Moetje’, de zus van haar moeder uit wier borsten wél melk kwam. Ook in huis wonen Moetjes man, Oom Oscar en hun dochter Lena. Bovendien heeft Oscars broer, oom Firmijn, er een kamer. Deze verzetsman verloor vrouw en kind in de oorlog, de Duitsers staken zijn huis in brand. Naar Firmijns dochter is Ciska vernoemd, haar tweede naam (Denise) verwijst naar een overleden baby van Moetje – hoe veel kan één kind goedmaken?

Het dorp, intussen, lijkt vooral geschikt om uit te vertrekken. Van Paemel beschrijft de wederwaardigheden met gevoel voor zinloosheid: ‘Bij de deur kijk ik om, er gebeurt wat, en vervolgens komt er iets tot leven, een kind, een kat, een konijn, doet er niet toe, dan gebeurt er weer wat, en er gaat wat dood.’ Zulke dorpen zijn al eerder beschreven, vooral in Vlaanderen, en in de uitgesponnen troosteloosheid van dat dorpsleven zit de voornaamste zwakte van De koningin van Sheba. Want hoewel de roman hooguit één of twee jaar omspant, laat de schrijfster een indrukwekkende hoeveelheid van die kinderen, katten, konijnen en sterfgevallen de revue passeren in een observerende stijl die door de gecondenseerde dialogen eerder kernachtig dan vlot is. Zo vraagt deze roman geduld en doorzettingsvermogen.

Maar dat wordt beloond. Secuur stuurt Van Paemel haar karakters door de ellende. Zonder verwachtingen, maar ook zonder alternatieven leveren haar personages zich aan aan elkaar uit. Het gezin waarin Ciska opgroeit hangt van de noodverbanden aan elkaar. Franciska fungeert als surrogaatdochter voor zowel haar oom Firmijn als voor haar ‘Moetje’. Die laatste grijpt tegen het einde van de roman nog naar een emotionele strohalm wanneer zij – na weer een miskraam – bij een boer een kalf aanschaft, dat al snel ‘het Koetje van Moetje’ gaat heten. Elke vorm van affectie lijkt een surrogaatliefde te zijn.

Dat is ook het moment waarop je begint te dagen wat het eigenlijke thema van De koningin van Sheba is. Dat is niet de alomtegenwoordige troosteloosheid, het is ook niet de onafhankelijkheidsdrang van de kleine Ciska en zelfs niet de bij Van Paemel vaak dominante tegenstelling tussen de seksen.

Nee, het is Van Paemel uiteindelijk te doen om die surrogaatliefdes. Die zijn tekenend voor het gezin, maar ook voor het hele dorp. Daar liggen de sociale verbanden aan stukken, in de eerste plaats door de oorlog. De een na de ander ontspoort terwijl op de achtergrond steeds de oude rekeningen uit de bezettingstijd schemeren. Tegelijkertijd staat iedereen te trappelen om zich in het avontuur te storten met een verkeerde man of vrouw, of andermans kind op schoot te trekken.

Van Paemel schetst zo het beeld van een gemeenschap waarin iedereen bij een tweede keus aan tafel is beland en zich daar dan maar aan vastklampt. Beter vastgebakken zitten aan het eigen ongeluk, dan uitgeleverd zijn aan het onbekende.

Dat is geen vrolijke maatschappijvisie, maar tekenend voor deze roman is dat Van Paemel vooral de kracht van al die sociale noodverbanden benadrukt. Zeker aan het slot, wanneer het onvermijdelijke vertrek van Franciska (te slim, te opstandig, te rijke grootouders) voor de deur staat. Dan blijkt dat zelfs dit meisje, degene die het minst van iedereen in het het dorp thuishoort, eigenlijk wil blijven.

Die schijnbare paradox is tekenend voor de volharding en de diepte waarmee Van Paemel in deze roman haar thema’s heeft uitgewerkt. En waarmee en passant de kracht van een oude literaire liefde is aangetoond.