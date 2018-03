De ernstige hofnar van de avant-garde

Ook humor is een serieuze zaak. Die opvatting vormt de basis van het oeuvre van de Duits/Argentijnse componist Mauricio Kagel, die gisteren na lange ziekte op 76-jarige leeftijd in Keulen is overleden. In Nederland was hij geliefd, vooral na uitvoeringen van zijn muziektheater Aus Deutschland (1981), en dankzij een warme relatie met het Schönberg Ensemble.

Kagel, als componist een autodidact, werkte net zo grondig en precies als de serialisten die halverwege de vorige eeuw de toon bepaalden in het Duitse en internationale componeren. Maar bij die doorgedreven ernst voegde hij een voorliefde voor absurdisme, ironie en vervreemding, die ook werd gevoed door zijn positie als outsider: hij werd als kind van Russisch-Joodse vluchtelingen geboren in Buenos Aires, en emigreerde in 1957 voorgoed naar Keulen.

In de ‘liederenopera’ Aus Deutschland verhaspelde hij teksten en muziekstijlen uit de negentiende-eeuwse liedkunst tot een voorstelling zonder eenduidig verhaal,maar vol onverwachte associaties, zoals Schubert die de blues gaat zingen. In het Holland Festival (1997) ensceneerde Herbert Wernicke dit requiem voor de Romantiek in een met vleugelpiano’s volgestouwd Carré.

Zelf trad Kagel vorig jaar nog op tijdens het Koninginnedagconcert op Paleis Noordeinde. In Tango Alemán, een pierrot-achtige tango-parodie, speelde hij bandoneon terwijl hij intussen bulderde in een zelfverzonnen brabbeltaaltje.

Sinds 1974 was hij professor voor ‘Neues Musiktheater’ aan het Keulse conservatorium. Zijn eigen genre noemde hij ‘instrumentaal theater’. Dat is duidelijk van toepassing op werken als Aus Deutschland , Match, een muzikale tenniswedstrijd tussen twee cellisten, en het muziekdramatische concertstuk Entführung im Konzertsaal (2000), waarin de stoelen op het podium grotendeels leeg bleven; het orkest was gegijzeld.

Maar ook zijn puur instrumentale composities zijn theater. In de Stücke der Windrose (1988-1994), een reeks wonderlijke muzikale reisverslagen, moeten de musici geregeld collectief heen- en weer kijken. Het slagwerk krijgt ergens de opdracht een blok hout aan splinters te hakken.

De lijfelijkheid van de musici vond Kagel geen te overwinnen belemmering, maar absolute noodzaak. „In mijn muziek bestaat er geen Nirwana”, zei hij hierover in deze krant. Muziek moest volgens hem niet doen alsof ze vanuit de hemel klinkt, maar laten zien en horen dat ze door mensenhanden wordt gemaakt; „klinken naar vlees en bloed.”

Een muziekinstrument was voor Kagel niet meer dan een praktisch verlengstuk van de beperkte menselijke mogelijkheden. De meest aansprekende uitwerking van die gedachte bevindt zich sinds 1989 in het Haagse Gemeentemuseum: het Zwei-Mann-Orchester; een installatie van tweehonderdvijftig muziekinstrumenten die via kabels en mechanieken door twee man bespeeld kunnen worden. Vóór hun optreden moeten ze aan de hand van een soort kookboek een gedetailleerde partituur voorbereiden. Typische Kagel-humor is hoe met al die instrumenten en al dat gezwoeg vervolgens de meest ielige geluidjes worden geproduceerd.

Eén van Kagels meest succesvolle werken heet naar zijn geboortedatum …, den 24.xii.1931. Historische gebeurtenissen op die kerstavond kregen allemaal een plaats in dit hoorspelachtige muziekstuk: de Japanse bezetting van een stad in Noord Mantsjoerije, het instorten van een dak in de Vaticaanbibliotheek, een gevangenis-oproer in Buenos Aires. Niks met elkaar te maken, maar toch vakkundig verenigd in één stuk.

De compositie stond ook op het programma toen Kagel in 2005 artist in residence was bij het Nationaal Jeugdorkest. Eindeloos ging hij met de slagwerker op zoek naar de juiste doos en manier van kloppen voor de klopsignalen van de gevangenen: poek poek, tok tok, of toch tik tik? Minder geduld had hij met een pianist die een bij Kagels muziek veelgemaakte fout beging: humor aangrijpen voor gemakzucht. Onverbiddelijk eiste Kagel perfectie, desnoods met een nieuwe pianist. Als het dan goed ging, glinsterden zijn oogjes achter zijn bril en schalde die onmiskenbare lach. De twintigste eeuw verloor zijn leukste componist.