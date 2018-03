De emotie moet uit de markt

In een hoge toren in het centrum van Rotterdam informeren accountmanagers van vermogensbeheerder Robeco hun particuliere beleggers. Tussen zes en negen uur op deze donderdagavond bellen vooral ouderen. Ze willen weten wat ze, gezien de financiële crisis in de Verenigde Staten, het beste met hun vermogen kunnen doen. Ze willen ook weten hoe het met de vermogensbeheerder gaat. Dat vragen ze niet direct.

Het zijn zeker drukke tijden, vragen ze.

Vermogensbeheerder Reinier van Dam (34) staat een vijftiger te woord die zijn obligaties wil verkopen. Alleen, weet Van Dam, dat kan niet. Ze lopen in juni 2009 af.

De klant: „Door deze crisis zijn mijn obligaties niets meer waard.”

„Ik kan me uw onzekerheid goed voorstellen, maar als de emoties uit de markt zijn, worden de obligaties weer meer waard.”

„Dat zeiden ze bij Wijs & Van Oostveen ook. Als ik zou verkopen, zou ik de helft van mijn vermogen kwijt zijn. Ik heb spijt dat ik niet heb doorgezet. Het ging om een flink bedrag aan notes Lehman Brothers. Die kan ik nu op mijn buik schrijven.”

Van Dam legt het verschil uit tussen aandelen Lehman en de obligaties die uit 120 verschillende noteringen bestaan. En tussen de banken in Amerika die failliet gaan en die in Nederland die tot nu toe alleen afboekingen hebben moeten doen, maar vooralsnog niet in de gevarenzone verkeren.

„Dat is zó’n verschil in reactie.”

„Ik weet dat ik op de lange termijn moet denken. Maar ik word ouder en over vijf jaar wil ik gaan genieten. Voor mijn opties kreeg ik vorig jaar 10.000 euro minder uitgekeerd. En toen dat Lehman. Ik word er een beetje moe van.”

Hij zegt dat hij de helft van zijn vermogen bij Robeco en de andere helft bij ABN Amro en Fortis staan. „Ik ben het daar heel langzaam aan het weghalen. Alleen, ik weet niet meer waar ik met het geld naartoe moet.”

In tijden van financiële crises zijn er vier soorten beleggers, zeggen beleggingsadviseurs bij Robeco. Mensen die niet kunnen slapen en tegen elk advies hun aandelen willen verkopen. De ‘koopjesjagers’ of ‘bodemvissers’, die aandelen kopen omdat ze weinig waard zijn. Zij die niets doen omdat ze denken dat dat het beste is. En mensen die alleen geïnformeerd willen worden. Dat zijn de klanten die dezer dagen bellen. „Mensen willen gewoon gerustgesteld worden. Zoals ook bij de dokter: is het een kwaaltje of is het iets ergers? Wij zeggen dan: wat is uw doel over 20 jaar?” zegt Wim Nieuwenhuijse, een van de directeuren van Robeco Direct. Dat is het deel van de vermogensbeheerder dat 11 miljard euro beheert voor een half miljoen particuliere beleggers: klanten met een vermogen van tussen 50.000 en 500.000 euro.

Als je makelaars, financieel adviseurs en bankmedewerkers belt, zeggen ze dat de kredietcrisis bij hun klanten nauwelijks leeft. Ze zijn zelf wel enigszins bezorgd, vooral over het behouden van hun werk in de toekomst. Klanten beginnen meteen over de situatie in de VS, zegt een adviseur van RVS.

Consumenten zijn er pas mee bezig als de markt echt instort

Maar ze betrekken dat niet op hun eigen situatie. „Mensen kunnen niet echt die link leggen.”

Mensen zijn eerder geneigd de vraagprijs van hun huis te verlagen, zegt Guus-Jan Somer van Groot Amsterdam Makelaardij: „Sinds een kleine maand wordt de markt rustiger. Mensen kunnen wat minder lenen omdat de rente stijgt. Dat merk je.”

Een adviseur van Hypotheek Visie: „Mensen zijn er pas mee bezig als de markt echt instort.” Onder haar collega’s is het wel onderwerp van gesprek. „We zijn ons ervan bewust dat straks minder mensen een hypotheek kunnen krijgen, want de rente gaat omhoog. Alleenstaanden kunnen straks geen hypotheek meer krijgen.”

Een vestigingsdirecteur van Meeùs Assurantiën die niet met zijn naam in de krant wil: „De klanten zijn nog vrij rustig, dat valt reuze mee. Wij zelf zijn toch wel enigszins verbaasd over wat er op dit moment gebeurt, met name met AIG [de Amerikaanse verzekeraar die deze week door de Amerikaanse centrale bank werd overgenomen, red.] Je denkt wel: wat gaat ervan komen? We zijn toch wel geschrokken.”

Beleggingsadviseur Caspar Nijland (38) belt een vrouw van bijna vijftig die onlangs geld uit een erfenis in een nieuw product wilde stoppen, een groenfonds. Daar zou ze over terugbellen en dat heeft ze niet gedaan. „Mijn man zei: het zou een goed moment zijn om in te stappen. En toen ging van alles aan de rol. Kunnen we het niet beter cash of in deposito’s houden?”

„Nou juist niet, zou ik zeggen”, zegt adviseur Nijland. Hij legt uit dat het slecht gaat met veel financiële bedrijven, maar die zitten niet in dit fonds.

„Ik ga nog even met mijn man overleggen.”

„Zal ik even met uw man overleggen? Dan kan ik zijn vragen beantwoorden.”

Haar man zegt: „Dat hele aandelengebeuren, daar ga je nu kritisch naar kijken.”

„Het zijn geen aandelen, het is een garantiefonds. En wij zijn een dochter van de Rabobank. Dat moet u geruststellen. Tenzij u ervan uitgaat dat de Rabobank ook omvalt. Dat vind ik geen reëel beeld.”

„Nee, dat is waar. Dan zou ik ook mijn spaargeld bij de Rabobank moeten weghalen.”

Cliënten beleggen erg op hun onderbuikgevoel, zegt Nieuwenhuijse van Robeco Direct. Het voelt goed, of niet. „De Rabobank heeft een degelijk imago.”

De man ziet het garantiefonds zitten, maar vindt de looptijd van 5 jaar erg lang. „Over anderhalf jaar willen we een huis kopen. Dan is het lastig als dat geld vaststaat.”

Een vrouw van bijna tachtig belt naar de afdeling select banking. Daar neemt Caspar Nijland op. De vrouw had haar vermogen defensief belegd. Twee weken geleden liet ze het geld tegen het advies van de vermogensbeheerder in op een direct opneembaar spaarfonds zetten. „Ik dacht, nu er zulke rare dingen aan de gang zijn, kan ik er beter even tussenuit gaan.”

„Ik kan me voorstellen dat u dat wilde”, zegt Nijland.

„De rente is laag. Ik wil nu toch een gedeelte wegzetten. Maar wel zo dat ik het eraf kan halen.”

Ze bespreken de mogelijkheden. „Ik zit ook met mijn appartement dat ik moeilijk kan verkopen. Ik wil het niet voor appels en eieren kwijt. Ik heb de makelaar laten weten dat ik het uit de verkoop haal en ga verhuren. Dan zit ik voorlopig veilig, hoop ik.”

