De beslissende dag onder het dekbed

Elke Geurts: Het besluit van Dola Korstjens. Nieuw Amsterdam, 192 blz. € 16,50

Onder de vele jonge debuterende schrijvers springt er maar zelden een uit die onmiskenbaar een eigen stem heeft, en die daar ook nog een een sterk verhaal mee heeft te vertellen. Met haar bundel Het besluit van Dola Korstjens laat Elke Geurts beide kwaliteiten zien. En ze heeft niet één, maar een hele verzameling sterke verhalen te vertellen.

Het eerste wat opvalt aan Geurts’ debuut is het gevoel van suspense dat zij in haar korte verhalen weet op te roepen. Telkens lijkt er iets onheilspellends op de loer te liggen, lijkt het leven op elk moment een noodlottige wending te kunnen nemen – ook als er niets gebeurt. Geurts krijgt het zelfs voor elkaar om het uitblijven van een gebeurtenis als noodlottige wending te beschrijven, en ook dan blijf je op het puntje van je stoel zitten.

Een voorbeeld daarvan is het verhaal ‘Nomadensnaar’, over een typiste die niet naar haar werk gaat, maar in haar bed blijft liggen. Hier gebeurt niets, het verhaal begint en eindigt met de typiste uitgestrekt onder het grijze dekbed en haar baas die op haar wacht. Maar in de tussentijd komen we als lezer te weten dat we hier misschien wel het meest doorslaggevende moment uit haar leven hebben meegemaakt. Dat alles fluistert Geurts ons in met niets anders dan suggestie.

In een aantal andere verhalen is het gevoel van spanning en onheil concreter aanwezig, in de vorm van neurotische controledwang van de hoofdpersonen, vaak moeders van jonge kinderen. De één probeert haar angst te bezweren door panisch te vertrouwen op een beschermengeltje, in andere gevallen vormen onvoorspelbare en duistere familieleden blijkbaar een bedreiging. In ‘Goed volk’ zorgt dat voor een unheimische, magisch-realistische sfeer op een vreemd landgoed. Wederom gebeurt er in letterlijke zin niets noemenswaardigs, en toch leest het verhaal als een thriller. De angst zelf is hier de bron van spanning.

Elke Geurts heeft een voorliefde voor lugubere fantasieën die zelden de schijn van werkelijkheid krijgen. Het verhaal ‘Groezelig blauw’, waarin een jongen, klunzend met een fonduevork, abortus pleegt bij zijn vriendin, is een uitzondering. En daarmee is het de meest plastische variatie op één van de hoofdthema’s in Het besluit van Dola Korstjens: de angst voor – en van – het ouderschap.

Een ander belangrijk thema hangt daarmee samen: alle personages van Geurts zijn uiteindelijk eenzaam, slagen er niet in om werkelijk contact te leggen met hun dierbaren, verstrikt als ze zijn in de cocon van hun meest persoonlijke gedachten en angsten. Wat deze personages nog meer met elkaar gemeen hebben – met uitzondering van de luie typiste – is de moed waarmee ze toch blijven proberenhun angsten te overwinnen, hun familieleden te vertrouwen, hun vrienden en buren naderbij te komen. Daarvoor moeten ze zich over durven geven aan fundamentele onzekerheden, een innerlijke strijd die in alle verhalen aanwezig is, het explicietst in het wat dik aangezette titelverhaal.

Zware thema’s voor een jonge schrijver, die zorgen voor een trieste ondertoon in een debuut dat toch vooral spannend, geestig en met bijzonder psychologisch inzicht is geschreven. Neem ‘Het geluk van de tussenbuurvrouw’ bijvoorbeeld, waarin de wat afstandelijke hoofdpersoon praat met haar Russische buurvrouw, die werkelijk ontzettend aardig is, op het benauwende – en vertederende – af. De buurvrouw vertelt dat ze euthanasie wil laten plegen wegens de piep in haar oren.

“‘Wat zegt u?’ / ‘IK HEB EUTHANASIE AANGEVRAAGD’ / ‘O ja?’ / ‘Ze hebben het afgewezen.’ / ‘Dat krijgt u ook niet zomaar.’ / ‘Ik heb een piep in mijn oren. Ik kan niet meer zingen!’ / ‘Ik denk dat ze méérdere criteria hanteren,’ zei ik. (…)

‘Ik zou dit zelfs de Führer niet aan willen doen.’ – Ik zocht naar een passende reactie.”

De nuchterheid en humor waarmee Elke Geurts tegenwicht biedt aan de zwaarmoedige en lugubere surrealistische kanten van haar proza geven aan hoe rijk en gebalanceerd haar schrijverschap is. Dat nog gevoegd bij haar lef, verbeeldingkracht en de thrillerachtige spanning van haar verhalen, en je kan alleen maar hopen dat deze rasverteller nog veel meer van zich zal laten horen.