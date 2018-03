Het zal niet lang duren of het in het oeuvre van de vorige week door zelfmoord om het leven gekomen Amerikaanse schrijver David Foster Wallace worden passages gevonden waarin hij zijn voortijdige einde aankondigde. Wallace’ magnum opus, Infinite Jest getiteld, een barokke roman van 1079 pagina’s wordt er nog eens aandachtig op doorgebladerd. En onvermijdelijk zullen de exegeten dan na verloop van tijd ook op dat ene verhaal stuiten uit de verhalenbundel Brief Interviews With Hideous Men (1998); ‘The Depressed Person’ heet het. Het is een van de meest angstaanjagende verhalen die ik ooit heb gelezen.

‘The depressed person was in terrible and unceasing emotional pain, and the impossibility of sharing or articulating this pain was itself a component of the pain and a contributing factor to its essential horror.’ Zo begint het. Wat na die eerste, omineuze zin volgt, is een 27 pagina’s lange rondleiding door het hoofd van een depressieve vrouw, in een verhaal dat spot met alle regels der vertelkunst. Hoe de vrouw eruit ziet, of hoe oud ze is, wordt niet vermeld. Namen komen in het verhaal niet voor; de protagonist wordt afwisselend met ‘she’ en ‘the depressed person’ aangeduid, en voorzover andere figuren voorkomen, heten ze naar hun functies, er is geen locatie waar het verhaal speelt (anders dan in het hoofd van de vrouw), een plot ontbreekt.

Nergens werd depressie aangrijpender beschreven dan juist hier, in dit ‘abstracte’ verhaal waarin de lezer wordt meegevoerd aan de hand van de gedachten van de vrouw en hun onderlinge logica, en ziet en ervaart hoe die gedachten elkaar uitlokken, onweerstaanbaar en dwangmatig, terwijl de paniek zich ondertussen tevreden nestelt. Het verhaal geeft weer hoe het binnen in het hoofd van een depressief iemand klinkt.

Het bracht bij mij eenzelfde soort ontroering teweeg die ik voelde na lezing van, wonderlijk genoeg, Reves De avonden. Misschien omdat in beide de eenzaamheid zo schrijnend is, en de hoofdpersoon zo gruwelijk veel vergeefse moeite doet daar iets tegen te ondernemen, en in die pogingen zelfs iets kolderieks over zich krijgt. Maar terwijl Reves eenzaamheid in het achter geranium en gordijn weggedoken Nederland van vlak na de oorlog speelde, is de wereld van ‘The Depressed Person’ overduidelijk de onze; een wereld van professionele informatie en advies, van communicatiestrategie, therapie en zelfhulp. Het helpt uiteindelijk niets, in het verhaal althans. Waarom u het moet lezen? Omdat het huiveringwekkend is en komisch tegelijk (althans in het begin, naarmate je doorleest vergaat het lachen je wel), en vooral ook omdat de lezer wel van glaswol moet zijn om na lezing van dit verhaal, waarvan Foster Wallace eens zei dat het ‘the most painful thing’ was dat hij ooit schreef, niet door ontroering te worden getroffen.

Hans van Wetering