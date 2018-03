Correctie grondstoffenprijzen niet fundamenteel

Turen naar een verre tijdshorizon kan erg misleidend zijn. In the long run we’re all dead, zei de befaamde Britse econoom John Maynard Keynes. Maar het zelfde geldt voor de korte termijn. Wie zich daarop blindstaart, kan de plank lelijk misslaan.

Op de grondstoffenmarkten wemelde het de laatste tijd van dalende koersen. De prijs van goud, platina en zilver zakte de afgelopen weken tot het laagste niveau in zeven maanden. Ook landbouwgewassen zoals maïs, tarwe en soja verloren een flink stuk van hun waarde. Zelfs olie – in juni bereikte Amerikaanse olie het recordpeil van 147 dollar per vat – ging met meer dan één derde onderuit.

„De zeepbel is eindelijk doorgeprikt”, juichten sceptici. De speculatieve hype die de markt voor olie en grondstoffen heeft opgeblazen, begint nu weg te lekken. Dachten zij. Is dat de juiste conclusie?

„Hangt ervan af hoe je het bekijkt”, zegt Geert Noels, hoofdeconoom van zakenbank Petercam. „Tegenover de piek van deze zomer is olie inderdaad in waarde gedaald. Maar in vijf jaar is een vat ruwe olie veel duurder geworden. Dat lijkt me veel fundamenteler.”

Speculatieve invloeden wil Noels relativeren. „Dit werkt altijd in twee richtingen. Een speculant bouwt een volume op dat de prijs beïnvloedt, maar vroeg of laat moet hij die posities ontmantelen. Het is een zero sum game. Je kunt de laatste druppel niet verwijten dat die de emmer doet overlopen.”

Op lange termijn blijft er wel een structureel tekort aan capaciteit om de groeiende vraag uit Azië en andere opkomende economieën naar grondstoffen op te vangen. Zowel in de landbouw, de oliewinning als de mijnbouw.

„De prijs van diverse metalen – zoals zink, nikkel, palladium en zilver – zijn de afgelopen maanden al eens gezakt tot hun marginale productiekosten”, zegt Boris Cukon, grondstoffenspecialist. „Dit kon niet blijven voortduren.

De vraag naar grondstoffen voor infrastructuur in China wordt door de overheid – nu de Olympische Spelen en de Paralympics achter de rug zijn – weer opgekrikt. Cukon: „Het ergste is achter de rug, denk ik.” Laat je dus niet afleiden door prijsdalingen op korte termijn, waarschuwt hij.

Hoe valt dit dan te rijmen met de ingrijpende correctie van de grondstoffenindex van Standard & Poor’s de afgelopen weken? Deze graadmeter noteert vandaag ruim 30 procent onder zijn recordpeil van halverwege juli. Een forse aderlating die erop wijst dat veel beleggers zich uit de grondstoffenmarkt hebben terugtrokken.

Experts wijzen drie verklaringen aan: de economische groeivertraging, in belangrijke mate beïnvloed door de VS en Europa, waar een recessie dreigt; het negatieve sentiment dat de markt al een tijdje in zijn greep heeft; en de impact van de kredietcrisis.

Het geld uit de grondstoffenmarkt werd gebruikt om de talrijke bressen die de financiële crisis sloeg, zo snel mogelijk te dichten. Beleggers moeten posities in grondstoffen verkopen om schulden bij andere beleggingen met geleend geld af te lossen. Fiasco’s als bij de Amerikaanse investeringsmaatschappij Ospraie Management die zijn op grondstoffen georiënteerde Ospraie Fund begin deze maand moest sluiten, hebben dat proces alleen maar versneld.

„Voor elke 1 euro schuldaflossing heeft Ospray er vijf uit de markt moeten halen. Als je dat in een tijdspanne van vijf tot zes weken moet realiseren, heeft dat een enorm effect op de prijzen”, zegt grondstoffenspecialist Cukon.

Kenners geloven niet dat olie – die een belangrijke motor was van de jongste grondstoffenhausse – terug zal zakken naar niveaus van vijf jaar terug. Afgelopen week gaf de Saoedische energieminister Ali al-Naimi – volgens Time één van de honderd meest invloedrijke personen ter wereld – een belangrijk signaal. „De oliemarkt is goed in balans en er zijn voldoende voorraden”, stelde hij.

Dit korte zinnetje was veelbetekenend. Eén dag later schroefden de twaalf leden van de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, hun productie met een half miljoen vaten per dag terug.

„De OPEC heeft gemerkt dat de wereldeconomie niet hapert bij een hoge olieprijs”, zegt Noels. „En zal zijn olievoorraden dan ook zo duur mogelijk trachten te verkopen.” Jarenlang bleef de olieprijs rond een ondergrens van enkele tientallen dollars schommelen. Dat minimum is nu verhoogd naar 90 tot 100 dollar. Noels: „Zakt de olie daaronder, dan grijpen we in. Dat was de boodschap die de OPEC meegaf.”

Olie en de behoefte aan biodiesel waren de afgelopen jaren de belangrijkste motors achter de hausse van agrarische grondstoffen of voedingsgewassen. In mei 2008 was de prijs van een vat lichte Amerikaanse olie al opgeklommen tot 130 dollar, een verdubbeling in één jaar tijd. Maar de prijs van kunstmest steeg in dezelfde periode met een factor drie.

Mede door het opofferen van steeds meer landbouwareaal voor de teelt van maïs en koolzaad – voor de aanmaak van biodiesel – steeg de prijs van graan sinds 2006 op explosieve wijze. Andere oorzaken waren slechte oogsten en toenemende vraag naar graan voor diervoeding. Landbouw is al uit zichzelf een sector die veel energie verbruikt. De huidige capaciteit om de toegenomen vraag naar voeding in opkomende economieën als China en India op te vangen, is ook beperkt. Bij structureel hoge olieprijzen dreigt de oplopende prijzenspiraal zich te herhalen.

„Zo zwartgallig zie ik het niet”, nuanceert Noels. „De hausse in de grondstoffen vind ik fundamenteel een positief verhaal. Er wordt nu eindelijk massaal geïnvesteerd in oplossingen om energiezuiniger en efficiënter te produceren. En die investeringen zullen op termijn opbrengen in veelvoud.”