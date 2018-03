Contador klimt snel

Lance Armstrong reed in zijn carrière nooit de Alto de l’Angliru op, de berg waar Alberto Contador afgelopen weekeinde in de Vuelta de concurrentie vermorzelde. Toch kan de zevenvoudig Tourwinnaar van de Tour de France met een gerust hart zijn comeback maken. De gemiddelde klimsnelheid van Contador was hoog genoeg om op de Angliru te winnen, maar nog altijd lager dan de topscores van Armstrong vóór zijn afscheid in 2005 op andere bergen.

De Italiaanse sportarts Michele Ferrari, ooit begeleider van Armstrong, meldde begin deze week op 53x12.com de cijfers van Contador op de Angliru. De Spanjaard reed de beklimming (12 kilometer lang, 1.225 meter hoogteverschil, 10,2% stijging gemiddeld, met een piek van 23,6%) in 41.40 minuut. Het was de op één na snelste klimtijd van de Angliru ooit, alleen Roberto Heras was in 2002 sneller: 40.59.

Ferrari – die in 2002 werd aangeklaagd omdat hij renners het verboden middel epo zou hebben voorgeschreven, maar in 2006 werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs – bedacht al in de jaren tachtig een formule om de gemiddelde klimsnelheid van renners uit te drukken in een getal. Hij noemde de waarde VAM (Velocità Ascensionale Media), die aangeeft hoeveel hoogtemeters per uur een renner overwint. Contador deed op de Angliru 41.40 minuut over 1.225 meter hoogteverschil, en haalde daarmee een VAM van 1.764 hoogtemeters per uur. Robert Gesink deed 43.36 minuut over de klim en scoorde 1.685.

Met de VAM-methode kunnen ook resultaten op verschillende bergen worden vergeleken. Wie hoogteverschil en klimtijd weet, kan het resultaat zo uitrekenen. Op die manier valt de prestatie van Contador op de Angliru niet alleen af te zetten tegen Gesink of Heras (VAM van 1.800), maar ook tegen Armstrong, die volgens Ferrari op andere bergen geregeld boven de 1.800 kwam. Of die, exacter, in 2004 de klimtijdrit op Alpe d’Huez won met een gemiddelde klimsnelheid van 1.790 hoogtemeters per uur. Sneller dus dan Contador in deze Vuelta op de Angliru.

Ferrari geeft ook cijfers van de afgelopen Giro en Tour. In Frankrijk was Tourwinnaar Carlos Sastre topscorer, met een VAM van 1.720 op Alpe d’Huez. In Italië scoorde Domenico Pozzovivo, ploeggenoot van de later op doping betrapte Emanuele Sella, op de Passo Fedaia een VAM-waarde van liefst 1.840 hoogtemeters per uur. Volgens de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport onttroonde hij daarmee Ivan Basso als snelste klimmer in de Giro ooit, die in 2006 een score van 1.820 had.

„Renners praten onderling wel over hun VAM-waardes”, zegt Adrie van Diemen, trainer van de Garmin-ploeg. „De waarde is een samenvatting van alles, een redelijk goede maat om te zien hoe hard er wordt geklommen. Toch werk ik niet met VAM-waardes. Vermogensmeting is voor mij belangrijker, hoeveel watt trapt een renner per kilogram van zijn lichaamsgewicht. Dat bepaalt exact hoe snel je kunt klimmen.”

Het vermogen van renners is tegenwoordig nauwkeurig te meten met een SRM-systeem of de door Garmin gebruikte PowerTap. Volgens Van Diemen zijn er een paar factoren die de VAM-waarde minder bruikbaar maken. „Op minder steile bergen zal je moeilijker een hoge waarde scoren, de wrijving met de weg speelt een rol en ook de wind is een factor waarmee je rekening moet houden.” Ook maakt het verschil of er aan de klim al dan niet een zware wedstrijd vooraf is gegaan. Contador had er voor de Angliru al 200 kilometer opzitten, met een hoge gemiddelde snelheid.

„Ik doe niets met VAM-waardes”, stelt Louis Delahaye, trainer van de Raboploeg. „Ik ken wel waardes van verschillende renners, maar het zegt me weinig. Je kunt hooguit klimmers onderscheiden van niet-klimmers.”

Ferrari erkent op zijn site de onvolkomenheden van de VAM-meting. De 55-jarige trainer berekende dat VAM-waardes pas echt iets zeggen op beklimmingen die constant meer dan 7 of 8 procent stijgen. Factoren als wind en de wrijving met het wegdek kunnen de uitkomst met 6 tot 10 procent beïnvloeden. Lichte renners hebben meer last van tegenwind dan zware. En het helpt bergop wel degelijk als een kopman zich zo lang mogelijk achter een ploeggenoot kan verschuilen. Bij een snelheid van 24 kilometer per uur, scheelt dat tot 40 watt aan vermogen dat je moet leveren.

Een extra reden voor Armstrong om met zijn VAM-score in de tijdrit op Alpe d’Huez 2004 geen vrees te hebben voor Contador, die de eerste zeven kilometers van de Angliru werd gegangmaakt door een aantal ploeggenoten.