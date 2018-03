Commissie blijft volgens Neelie Kroes mogelijk langer aan

Den Haag. De Nederlandse Europees commissaris Neelie Kroes houdt er rekening mee dat de huidige Europese Commissie langer aanblijft als het Verdrag van Lissabon niet volgend jaar in werking treedt. Zij heeft dit gisteren gezegd tijdens een bijeenkomst op Instituut Clingendael in Den Haag.De Ierse bevolking heeft het Verdrag, bedoeld om het bestuur van de Europese instellingen beter te laten functioneren, per referendum verworpen. De Europese regeringsleiders waren van plan volgende maand met een oplossing te komen om de nieuwe impasse te doorbreken, maar de verwachting is dat meer tijd nodig zal zijn. Zo zei de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker deze week dat het Verdrag mogelijk pas op 1 januari 2010 in werking zal treden. Volgens Neelie Kroes moet de Ieren tijd worden gegeven. Dat zou volgens haar kunnen betekenen dat de Europese Commissie, waarvan de zittingstermijn volgend jaar zomer afloopt,langer in functie blijft.