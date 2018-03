Carolien borgers is niet langer veilig en lief

Ze heeft het weleens geprobeerd: een netkous over het hoofd, uitgelopen make-up. Maar het lukte niet. Ze bleef zo’n meisje waarvan de mensen denken: aaah, lief. Een schatje om te zien. Dus doet Carolien Borgers (25) het nu andersom. Voor haar cabaretvoorstelling Snars komt ze op in een mooie jurk, het lange krulhaar los over de schouders. En altijd zitten er wel een paar jongens in de zaal die fluiten. Doe maar, denkt ze dan, ‘I’ll kick your ass in a second’. Met een stralende glimlach begint ze vervolgens te zingen, ‘We will rock you’. Vals, zingt ze dat nummer. Heel vals. En dan zie je de mensen denken: oh nee, wat is dit, wat gebeurt hier. Want, weet ze nu: met het uiterlijk dat zij heeft kun je gevaarlijk zijn. Niemand verwacht dat een meisje als zij toe kan slaan. Heel hard toe kan slaan.

En eerlijk gezegd had ze dat zelf ook niet verwacht, indertijd op de Katholieke Scholengemeenschap in Etten-Leur. Oké, in het jaarboek van haar examenklas staat ze vermeld als ‘meest opvallende persoonlijkheid’. Maar verder? Ze speelde redelijk piano. Ze zat op een toneelklasje. Ze deed mee aan de schoolmusicals. En ja, ze wilde wel zangeres worden. Maar dat was meer een droom. Zoiets als dat jongens piloot willen worden. Je hebt dromen en je hebt de realiteit. Waar zij vandaan komt, word je geen zangeres.

Het is een donderdagmiddag. We zitten aan de keukentafel van het huis aan de Admiralengracht in Amsterdam dat Carolien Borgers zeven jaar geleden betrok, toen ze begon aan de Toneel en Kleinkunstacademie. Op de tafel staat een laptop, zodat we kunnen kijken naar fragmenten uit voorstellingen. Het is een klein, knus huis met een tuintje aan de achterkant. Het voelt veilig aan, dorps bijna. Een paar dagen geleden nog kwam er een enorme pad uit de tuin naar binnen. Haar vriend moest langskomen om het beest weg te krijgen. Zelf was ze met opgetrokken benen op bed gaan zitten, tot-ie weg was.

Hoe ben je toch op de kleinkunstacademie beland?

‘In het laatste jaar van het vwo moest je een keuze maken: wat ga ik doen. En ik had geen idee. Ik wilde wel advocaat worden. Of geschiedenis studeren. Toen kreeg ik van de studiekeuzebegeleider een boekje over de academie. Daar had ik nog nooit van gehoord, een kleinkunstacademie. Het voelde alsof ik een cadeau kreeg: dat er zoiets bestond, dat je van op het podium staan je vak kon maken. Ik ben auditie gaan doen en werd aangenomen. Ik was zeventien.’

Had je er enig idee van of je goed was?

‘Nee. Ik wist alleen dat ik iets kon wat niet iedereen kon. Dat weet ik sinds de basisschool. Ik mocht toen Ik voel me zo verdomd alleen playbacken, uit Ciske de Rat. Maar omdat ik het concept playbacken niet snapte, zong ik mee. Later kwam de juffrouw van groep drie naar me toe en zei: jij hebt een hele goeie stem. En heel hard, want je kwam boven het bandje uit. Dat was de eerste keer dat ik dacht: iemand geeft mij een compliment voor iets dat ik wel kan en zij niet. Ik dacht het niet zoals ik het nu zeg, maar ik herinner me dat ik dat besef had. Ik kreeg daarna ook die naam: het meisje dat kan zingen. Niet dat ik dat toen al goed kon, ik had vooral een harde stem. En nog: als ik enthousiast word, ga ik harder praten.’

Maar je dacht niet: ik wil hier mee door?

‘Dat was zo’n onwerkelijk idee. Dat kon gewoon niet. Ik herinner me ... in de zesde ... de vriendinnen die ik daar had ben ik grotendeels kwijtgeraakt. Ze hadden bijna allemaal al een vriendje, serieuze relaties waren dat. En vervolgens kozen ze een studie. In Tilburg, bijvoorbeeld. Of in Utrecht. Ik zei dan dat ik dat binnenkort ook ging doen, een studie kiezen. Maar ik zei het eigenlijk alleen om erbij te horen. Ik weet nog dat een vriendinnetje van me zei: je bent toch niet serieus met die toneelschool. Ik moest een echte opleiding gaan doen.’

Je was een buitenbeentje.

‘Eerst niet. Maar op een gegeven moment wel. En toen ben ik het ook gaan cultiveren. Toen eenmaal duidelijk was dat ik iets anders ging doen, dacht ik: dan word ik ook maar degene die rare keuzes maakt. Ik was erg aanwezig in die tijd.’

Maar in Amsterdam ...

‘In Amsterdam kwam ik opeens héél erg uit Etten-Leur. Ik wist van niks. Ik wist niet hoe het vak werkte. Ik wist niet wie wie was. Wie belangrijk was. Wie Pierre Bokma was.’

Je was al blij dat je was aangenomen.

‘Ja, ik was heel blij. Ik had bij wijze van spreken de eerste dag kunnen stoppen: oké, ik ben er! Of ...? (Ze gaat even toneelspelen. Kijkt vragend om zich heen. Dan, met luidere stem:) Nee? Toch niet?’

Dus?

‘Het was heel eng, maar opgeven kon ook niet. Ik geef nooit op. Dat is een soort innerlijke druk. Ik ben streberig. En ik wist ook wel dat ik me niet vergist had. Dit was wat ik moest doen, hoe ondefinieerbaar alles ook nog was en wat de uitkomst ook zou zijn. Met een klasgenoot die ook uit de provincie kwam, hebben we toen een plan bedacht: elke avond dvd’s kijken, om in te halen. Wim Wenders, Lars von Trier – die kenden wij niet. Zaten we in een les en zei de leraar: heeft iemand nog een leuke dvd gezien ... en dan gooide iedereen met interessante namen, terwijl wij tweeën alleen de blockbusters hadden gezien. Dus gingen we research doen, om mee te kunnen praten.’

Carolien Borgers studeerde af op een liedjesprogramma van een half uur, dat ze opvoerde in De Kleine Komedie. De liedjes en de begeleidende pianomuziek schreef ze in het jaar dat ze stage liep bij Acda en de Munnik. Steeds als ze weer een liedje af had, mocht ze dat voorafgaand aan de soundcheck op het podium laten horen. Het afstudeerprogramma is in zijn geheel opgenomen. Op het scherm van de laptop op de keukentafel zien we een zelfbewuste, maar ingetogen zangeres in avondjurk achter de piano. Ze zingt liedjes die ontroerend, lichtvoetig en grappig zijn. Vuurtorenwachtersdochter, heette de voorstelling. Dat betekende: in de top van een vuurtoren zit een meisje in haar eentje te spelen. De volgende, openbare voorstellingen heetten Vuurtorenwachtersdochter gaat eruit en De Allesvreter. Die voerde ze her en der op, vaak zonder er geld voor te vragen. Uiteindelijk mocht ze met De Allesvreter drie avonden optreden in Theater Bellevue. Op de laptop zien we nu een heel ander soort fragment: hardere muziek, hardere toon.

Wat was er gebeurd?

‘Bij mijn afstuderen was Maarten van Roozendaal (zanger en liedjesschrijver, red.) komen kijken. Na afloop had ik een gesprek met hem. Hij was boos op mij. In die typische Maarten van Roozendaal-taal van hem zei hij: je moet je kut laten zien. Dat zei hij. En hij bedoelde: ik wil jou zien spelen met alles wat je bent. Want wat ik daar toen op het podium deed, was veilig en lief. En er zitten natuurlijk meer kanten aan mij, net als aan iedereen. Ik kon die toen nog niet laten zien, daar was ik nog niet klaar voor. Maar ik begreep wat hij bedoelde. Die avond heb ik me voorgenomen de druk op te voeren. Ik wil nu kijken hoe ver ik kan gaan.’

Dat hoeft toch niet? Het kan ook een keuze zijn om lichte, lieve liedjes te maken.

‘Dat is zo. Maar wat voor mij het interessantst is ... je hebt zeg maar een soort kinderlijke ... als je kind bent kun je jezelf helemaal verliezen. En dat is wat ik wil dat er op het podium gebeurt. Eerst was wat ik deed heel erg bedacht. Maar je moet verrast kunnen worden. Er moet op het podium iets gebeuren dat op dat moment ontstaat. Dat maakt het spannend. Ook voor mijzelf. Ik moet herscheppen wat ik heb gemaakt. En dat lukt niet als het voor mezelf van tevoren al veilig is. Ik ben ook niet zo veilig als ik overkom.’

Dus zie ik nu iemand anders op het podium dan een paar jaar geleden.

‘Ja het is te zien, hè. Tijdens mijn afstudeerprogramma zie je de afstand tussen het publiek en mij. En dat hou ik met mooie liedjes, als ik het lieve meisje met de krulletjes achter de piano ben. Pas als ik me openstel, stelt het publiek zich ook open. Als ik geen reserves heb, zal het publiek die ook minder hebben.’

Je lijkt ook ouder op het podium nu. Geen meisje meer.

‘Ik denk ... als ik daar sta weet ik heel goed wat ik aan het doen ben. Ik vind het leuk wat ik doe, maar ik ben ook bloedserieus bezig. Ik weet wat ik wil, ik weet dat ik daar nog niet ben en ik werk heel hard om er te komen. Dus misschien zie je ook wel een soort drive die mij ouder maakt. Ik ben op dat moment overtuigd en gefocust. En concentratie maakt volwassener.’

Waar wil je uitkomen?

‘Het is eigenlijk niet heel concreet, wat ik wil. Ik wil muzikaal en theatraal groeien. Wat ik op het podium laat zien is een nieuwe, eigen vorm van cabaret. Dat komt doordat het niet in eerste instantie is beïnvloed door cabaret. Ik keek vroeger nooit naar cabaret, dat doe ik pas sinds een paar jaar. Maar juist daardoor is wat ik doe authentieker. Dat klinkt misschien arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel: het is een rare vorm die ik heb gekozen, een vreemde mengeling. En die vorm wil ik uitbouwen. Wat ik doe is vergeleken met wat anderen doen muzikaler. Er zitten ook gesproken gedichten in, met een beat eronder. En tegelijk is het theatraal, omdat ik een meisje speel dat het verhaal van haar zogenaamd geweldige leven vertelt. Het zit dus niet dicht op mij persoonlijk. Het gaat niet écht over mijn ouders of over mijn vriend. Of over wat ik gisteren écht heb meegemaakt in de supermarkt. Dat vind ik niet interessant.’

En intussen ben je niet meer zo veilig als je overkomt aan de keukentafel.

‘Ik heb slechte gedachten, zoals iedereen. Mijn hoofd maakt veel kronkels. Ik kan ook heel onethisch zijn. En dat is interessant genoeg om erbij te betrekken op het podium.’

Zodat er mensen weglopen uit de zaal.

‘Ja, vreselijk. Dat was in Almere. Ik denk dat het met verwachtingen te maken had. Dat ze iets anders kregen dan ze hadden gedacht. Als de code niet duidelijk is ... dat het theater is en dus niet echt ... ik meen niet wat ik op het podium zeg. Het is een vorm van een verhaal vertellen. Die mensen liepen weg bij een fragment over het christelijk cabaretgenootschap, waar ik in mijn verhaal zogenaamd aan deelneem zonder dat ik het doorheb. En dan word ik begeesterd door het geloof en krijg ik een religieuze ervaring. In mijn enthousiasme trek ik vervolgens Christus van een kruis – en ga ik met hem dansen. Als je niet begrijpt dat dat theater is ... ik ben echt niet zo schokkend hoor.’

Maar je wilt me geen makkelijke avond bezorgen.

‘Voor een makkelijke avond kun je beter naar de film gaan. Ik wil je graag ... daar komt weer dat woord: verrassen. Omdat ik dat zelf ook het fijnst vind: iets zien waarvan je denkt dat je het snapt en vervolgens blijkt het toch anders te zijn. Je wordt dan geconfronteerd met je behoefte om iets meteen te begrijpen. Als iets niet meteen begrepen wil worden omdat het een andere kant opspringt, is dat fijn. Ik ben te snel geweest, weet je dan.’ <

