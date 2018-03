Brussel wil werkend 112 in Bulgarije

Brussel. In Bulgarije moet alarmnummer 112 eind dit jaar in het hele land werken. Dat eist Eurocommissaris Viviane Redding (informatietechniek). Anders sleept ze het land voor het Europees Hof van Justitie. Bulgaren of buitenlanders die in Bulgarije 112 intoetsen krijgen op sommige plaatsen geen gehoor. Redding dreigt ook met een zaak tegen Roemenië. De alarmcentrales kunnen daar nog steeds de nummers van bellers niet zien, wat verplicht is.