Bromsnor en Pietje Bel

‘Nederland kan zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld.’

Wat betekent deze zin? Dat is nog niet zo makkelijk te zeggen. Er zit namelijk een merkwaardige grammaticale valkuil in. Want naar wie verwijst ‘ons’? De context helpt niet, want het is de eerste zin van een tekst en wel een tekst waarover een jaar lang door de hoogste gezagsdragers van het land is nagedacht: de troonrede, zoals afgelopen dinsdag uitgesproken door de majesteit. De wakkere redacteuren van deze krant corrigeerden de zin door te spreken van hoge eisen die momenteel ‘aan het land’ worden gesteld. Dat levert een begrijpelijke zin op, maar het is niet wat de koningin zei. De enige interpretatie die de zin toelaat, is dat de koningin gebruik maakt van de pluralis majestatis en dat ze bedoelt dat het land zelfbewust en met vertrouwen kan inspelen op de hoge eisen die aan haar, Beatrix van Oranje-Nassau, worden gesteld.

Hiermee neemt de koningin een voorschot op de conclusies van Gerrit Zalm, die momenteel haar huishoudboekje bestudeert. Dat kan niet anders. Zij begint de troonrede met te zeggen dat ze er vertrouwen in heeft dat haar onderdanen gul en vrijgevig zullen inspelen op de eisen die aan haar worden gesteld.

First things first. En gelijk had ze. En pas twintig alinea’s later, nadat Uruzgan, de tuinbouw, 125 nieuwe wijkagenten, woningbouwcorporaties, de Olympische Spelen van 2028 en ambulancepersoneel de revue waren gepasseerd, na de werkstukjes van twintig ministers en staatssecretarissen, kwam zij te spreken over het probleem waarover iedereen het tegenwoordig heeft sinds het alarmerende rapport van Hans Kamps: de ontsporende jeugd en falend jeugdbeleid. Femke Halsema wil zelfs een Deltaplan, wat klinkt alsof alle jongeren verplicht worden ingezet voor dijkverzwaring, wat misschien niet eens zo’n slecht idee zou zijn. En wat zegt het kabinet hierover? ‘Ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen.’ Briljant. Dat niemand dat eerder heeft bedacht. Veldwachter Bromsnor gaat gewoon bij de moeder van Pietje Bel op de koffie. Zo lossen we dit soort dingen op in Nederland.

Volgens mij hebben we een Minister van Jeugdzaken nodig, het liefst iemand van enig gewicht, bijvoorbeeld een vice-premier.

Ilja Leonard Pfeijffer