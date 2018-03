Britten verbieden short gaan tijdelijk

De Britse toezichthouder op de financiële markten (FSA) heeft gisteren de ongebruikelijke stap genomen om de praktijk van het zogeheten short selling van aandelen voor vier maanden te verbieden.

De verdenking bestaat dat hedgefondsen en andere beleggers met short selling een hoofdrol speelden bij het dramatische koersverlies van de bank HBOS, die deze week op de ondergang leek af te stevenen tot ze op het laatste nippertje werd overgenomen door concurrent Lloyds TSB.

Short selling is de praktijk waarbij investeerders erop gokken dat aandelen van een bepaald bedrijf in waarde zullen blijven dalen. Ze lenen zelf tegen een bepaalde vergoeding aandelen van een aandeelhouder. Vervolgens verkopen ze die aandelen. Daarmee dragen ze bij aan het verder inzakken van de koers. Vervolgens kopen de short sellers de aandelen in een later stadium terug, wanneer de koers lager ligt. Ze retourneren de aandelen aan de oorspronkelijke eigenaar. Het verschil, waarvan de short seller hoopt dat het meer is dan de prijs die hij de oorspronkelijke eigenaar voor het lenen heeft betaald, is zijn winst. Juist hedgefondsen verdienen vaak veel geld met deze praktijk. Sommigen deinzen er overigens niet voor terug ook door het verspreiden van geruchten op de beurs de stemming tegen bepaalde firma’s negatief te beïnvloeden. Dit laatste was al uitdrukkelijk verboden.

Ook minister van Financiën Alistair Darling en Mervyn King, de gouverneur van de Bank of England, waren bij het FSA-besluit van gisteren betrokken.

In de Verenigde Staten heeft de beurstoezichthouder SEC gisteren een tijdelijk verbod op short gaan in aandelen van banken en verzekeraars ingevoerd.