Bridges tot Fashion BUITENLAND Rotterdam Met modeshows, films, exposities, een symposium, talkshows, fashion parties en een designer store wordt t/m 21 september de modemanifestatie Bridges to Fashion gehouden, waarin de Turkse en Nederlandse mode centraal staan. Op 20 september is er ook van 15-23u Bridges to the Streets in de Hofbogen en station Hofplein over lifestyle, fotografie, design en muziek in Rotterdam en Istanbul. Het festival wordt afgesloten met de Über Official Closing Party met o.a. Remon Lacroix en het dj duo The Freshest Kidz. Dresscode: Striking Rebel. Inl www.bridgestofashion.com