Breda Photo Breda Het festival Breda Photo wordt geopend door Thom Hoffman op 25 september. Een dag later is de expositie van Martin Parr in het nieuwe Graphic Design Museum te zien. Deze twee evenementen zijn het startsein voor allerlei activiteiten rondom fotografie en het thema ‘Heimat Hotel’. Deze naam verwijst naar een open blik voor andere culturen en is geïnspireerd op het muziektheaterstuk De Totale Ontvoering, een bewerking van de bewerking van Ramsey Nasr van de opera van Mozart Die Entführung aus dem Serail. Van 25 sept tot 31 okt. Inl: www.bredaphoto.nl