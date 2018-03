Boskalis koopt 6,65 procent aandelen van sleepbedrijf Smit

Rotterdam. Baggeraar Boskalis Westminster heeft maandag een belang van 6,65 procent in sleep- en bergingsbedrijf Smit Internationale genomen. Dat blijkt uit het meldingsregister van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op dezelfde dag deed Boskalis voor het openen van de beurs een overnamebod op Smit ter waarde van 1,1 miljard euro ofwel 62,50 euro per aandeel. Maandagavond besloot Smit het bod niet te steunen. Door aandelen Smit te kopen, heeft Boskalis nu stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Bovendien is het goed mogelijk dat Boskalis de afgelopen dagen een groter belang in Smit heeftopgebouwd dan de 1,18 miljoen aandelen die het maandag kocht.