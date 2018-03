Bon Iver Amsterdam/Groningen Vier winterse maanden bracht folkzanger Justin Vernon eenzaam door in een blokhut in een afgelegen gebied van de Amerikaanse staat Wisconsin, gedreven door liefdesverdriet en gevoed door zelf geschoten wild. In die barre omstandigheden maakte de zanger van de groep Mount Vernon de indringende soloplaat For Emma, Forever Ago onder de naam Bon Iver (‘mooie winter’). Live speelt hij met een kleine band; de muziek wordt er niet minder intiem om. 19 sept Paradiso, Amsterdam, 4 okt Take Root Festival, Oosterpoort Groningen