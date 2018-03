boekberichten

Nescio’s Uitvreter verkozen tot Literaire Held van NL literatuur

Japi, de sympathieke schelm uit het verhaal De uitvreter van Nescio (1882-1961), is bij een verkiezing afgelopen zondag in het Letterkundig Museum verkozen tot Literaire Held van de Nederlandse literatuur.

Japi eindigde voor Multatuli’s Max Havelaar en Marten Toonders Olivier B. Bommel. Nescio publiceerde De uitvreter in 1911 in De Gids. Japi, ‘wiens achternaam nooit geweten is’ zoekt al reizende naar zin en liefde. Het museum noemt Japi, ‘de merkwaardige kerel die altijd je worsten opat, die over je schouder meekeek om je keuze van blauw te bekritiseren als je een schilderij maakt’, de eenzelvige vriend die iedereen begrijpt maar die nooit helemaal te begrijpen is. (HC/SK)

Sarah Palin versus streekbibliotheek

Wat begint als een onschuldig blog van een bibliothecaris die schrijft over de pogingen van Sarah Palin om bepaalde boeken uit een streekbibliotheek in Alaska verwijderd te krijgen, wordt met het toenemen van het aantal posts een steeds hilarischer moddergevecht, tussen voor- en tegenstanders, compleet met lijsten van boeken die de kandidaat-vicepresident zou hebben willen verbieden, ja, misschien zelfs verbranden (van vier delen Harry Potter tot de Bekentenissen van Rousseau). Volg de discussie op: librariansagainstpalin.wordpress.com. (AF)

‘Ararat’ op shortlist bergliteratuur

De Engelse vertaling van het boek Ararat van Frank Westerman is genomineerd voor de Britse Boardman Taskerprijs voor bergliteratuur. Het is voor het eerst dat een Nederlands auteur voor deze onderscheiding in aanmerking komt. De jury vond het boek ‘innemend’. Eerdere uitverkorenen voor deze in 1983 ingestelde prijs voor het beste literaire werk waarin bergen centraal staan, zijn Jon Krakauer en Robert MacFarlane. De winnaar wordt op 22 november bekendgemaakt .

Hollands Maandblad gaat de strijd aan

Hollands Maandblad bestaat dit jaar vijftig jaar, maar men lijkt zich zorgen te maken of er nog wel een 51ste jaargang aan vast kan worden geplakt. Het tijdschrift komt mede tot stand door een subsidie van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF), maar dat wil dat bij de door de staat gesubsidieerde bladen de marketingmachines worden aangeslingerd.

In de onderhoudende rubriek van Bommeljés blad wordt er de staf over gebroken. De auteur kent de marketing van ‘het PCM- Apax-concern, en van ABN- AMRO en van Fortis en van de overheid inzake de OV-chipkaart’. Daarom heeft hij, ironisch concluderend, ‘een peilloos vertrouwen in marketing als wetenschap, als kunst en als kunde, en derhalve tevens als ‘instrument’ om literaire tijdschriften aanwezig te laten zijn in ‘het literair-maatschappelijk discours’’, zoals in de NLPVF- brief vermeld stond.

Hollands Maandblad moet gewoon z’n staatstoelage krijgen. Want hoe zit het eigenlijk met de toekenning van ‘subsidies tot 60.000 euro per persoon aan usual suspects als H.C. ten Berge, Sybren Polet, Robert Anker of Jacques Firmin Vogelaar’? Het heeft wel wat, dat openlijke ellebogenwerk. Marketen is het niet, maar je krijgt als lezer in elk geval het gevoel dat men flink aan de bak gaat om het hoofd boven water te houden. (SK)

