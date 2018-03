Hoe ironisch om zo`n leuk stukje over `de bocht van Nescio` (Boeken, 12.09.08) van Guus Middag te lezen, op de dag dat ik een brief over die bocht kreeg namens wethouder Ceha (Amsterdam- Oost/Watergraafsmeer). Ik maakte bezwaar tegen een besluit van haar, maar dat legt ze naast zich neer: de bocht van Nescio wordt rechtgetrokken en de boom die aanleiding tot de bocht was, gekapt. De Reisgids Frankendael die Middag besprak, zal dus moeten worden aangepast. En Amsterdam is een literatuur-historisch monumentje armer.