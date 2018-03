Biseksuele hacker en naziopa?s

Deze zomer was ik met dertien Denen op West-Groenland. Voor een trekking geldt: hoe minder bagage, hoe beter. Ik was dan ook verbaasd toen maar liefst zes van de dertien hetzelfde kolossale boek, hardcover, uit hun rugzak toverden: deel drie van de Millennium-trilogie van de Zweedse auteur Stieg Larsson, net in het Deens verschenen.

In Zweden werden alleen al van het eerste deel, Män som hatar kvinnor (Mannen die vrouwen haten) ruim 2,7 miljoen exemplaren verkocht, bijna één boek op de drie inwoners. Daarna volgde de rest van Scandinavië.

Eenmaal thuis snelde ik naar de boekhandel. Deel één en twee zijn in het Nederlands vertaald , maar ik kon me niet herinneren dat er een hype was geweest.

Die hype moet ogenblikkelijk komen! Het succes kan ik inmiddels ook verklaren: dat is het volstrekt atypische speurneuzenduo Lisbeth Salander en Mikael Blomkvist de hoofdpersonen van de trilogie. Lisbeth is een lelijke seksueel misbruikte, dwarsliggende, biseksuele hacker van begin twintig met als hobby’s boksen, auto’s en computers. Ze draagt zwarte T-shirts met opschriften als ‘I can be a regular Bitch – if you want me to’ en ‘I am also an Alien’. Mikael is een vreselijk mooie man, een journalist die van koken houdt en er een getrouwde minnares op nahoudt, die zijn chef is bij het dagblad. Lisbeth is kortom nogal mannelijk uitgevallen, en Mikael heeft zijn vrouwelijke eigenschappen uitstekend ontwikkeld.

Ik ga verder geen plot uitleggen – het is te ingewikkeld. Laat ik volstaan met te zeggen dat het net lijkt alsof Mannen die vrouwen haten alle klassieke ingrediënten bevat van een goede thriller: een ijzersterke plot, spannende plattegrondjes, codes die gekraakt moeten worden, veel verdwenen meisjes, religieuze motieven en bijbelcitaten. Opmerkelijk daarbij is het blik wrede psychopaten met nazi-voorvaderen en bizarre seksuele praktijken dat wordt opengetrokken.

Het succes heeft iets te maken met het hoge Scandinavische gehalte van het duo. In een land waar het vaak donker is, individualisme hoogtij viert, de emancipatie meer dan voltooid lijkt, richt veel van de Zweedse literatuur en filmkunst zich op duistere familiegeheimen, geperverteerde man-vrouwverhoudingen en de kwellingen van de psyche.

De Zweedse ziel wordt bijvoorbeeld gevormd door de tegendraadse jongensachtige meisjes van Astrid Lindgren, en het werk van August Strindberg, die te boek staat als vrouwenhater. De Zweed heeft gecompliceerde en gigantisch geëmancipeerde karakters nodig, die zo diep zijn als de Zweedse meren. Bij een volk waar – naast belasting betalen – het hebben van psychische problemen tot nationale hobby is verheven en de zelfmoordcijfers nog altijd psychologen voor raadsels stellen, kunnen Dan Browns actieheld zonder eigenschappen Robert en de mooie, perfecte popjesheldin Sophie geen potje breken.

Stieg Larsson is niet de Dan Brown van Scandinavië. Nee, dit is Ingmar Bergman in thrillervorm. Zie alleen al de titel – is er iemand die niet wil weten wat de verdere strekking van het geschrevene zal zijn?

Er is nog een ander succesingrediënt: de tragiek en de rage rondom de auteur zelf. Stieg Larsson stierf in 2004 op 50-jarige leeftijd aan een hartaanval, vlak nadat hij zijn complete trilogie in één keer had ingeleverd bij de uitgeverij. Het succes van zijn boeken heeft hij dus niet mogen beleven. Maar de rel rondom zijn literaire nalatenschap is losgebarsten, en de Zweedse kranten staan er bol van. Onlangs werd een oud testament van hem gevonden uit 1977. Daaruit blijkt dat de schrijver zijn geld nalaat aan een communistische arbeidersbeweging (nu socialistische partij). Zijn vader en broer claimen overigens dat het testament ongeldig is.

Het wordt tijd voor soortgelijke frisse tegendraadse types in de Nederlandse thrillerwereld. Weg met die sjabloonmatige speurneuzen bij Saskia Noort, Elvin Post en Simone van der Vlugt. In zichzelf snijdende dwarse pubermeisjes en culinair getalenteerde mannen die codes kraken omdat ze ook breipatronen doorgronden: zet hem op, Esther Verhoef! En waarom wordt Mannen die vrouwen haten hier niet massaal gelezen? Wij achten onszelf geestelijk misschien veel gezonder, dat neemt niet weg dat we ons zo snel mogelijk aan deze trilogie moeten wagen.

Stine Jensen is filosofe en schrijft recensies in NRC Handelsblad.