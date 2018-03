Naschrift redactie

De lijst is een persoonlijke keuze uit het Nederlandstalige biografie-aanbod vanaf 1990, voor zover in NRC Handelsblad gerecenseerd. Van de door Maarten `t Hart genoemdebiografieën van musici is die van Ton Braas over Matthijs Vermeulen besproken in het Cultureel Supplement in 1997. Daar stond geen duidelijk oordeel in. De biografie voldeed niet aan de criteria die Etty in haar begeleidende artikel kort uiteenzette, al was het maar omdat de gebiografeerde meer aan het woord is dan de biograaf. De biografie van Jan van Gilse dateert uit 1979, die van Röntgen werd niet onverdeeld positief besproken, van Alphons Diepenbrock bestaat geen biografie. Wel is er het formidabele Alphons Diepenbrock, Brieven en Documenten bijeengebracht door Eduard Reeser. De overige door `t Hart genoemde biografieën zijn of niet in deze krant besproken of door de recensent dan wel Etty te licht bevonden.