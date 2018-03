Bij subsidies regeert de schijnheiligheid

Wat opvalt in het vierjaarlijkse rondje subsidieverlening in de cultuur, deze week door minister Plasterk aan de Tweede Kamer gepresenteerd, is de verregaande schijnheiligheid. De minister beklaagde zich, in een vraaggesprek met deze krant, dat de Raad voor Cultuur zich heeft opgeworpen tot een lobby-instituut van de kunstwereld, in plaats van tot een ministerieel adviesorgaan, door eerder dit jaar te pleiten voor een verruiming van de budgettaire ruimte voor kunst en cultuur, en zich niet aan de door de minister voorgeschreven financiële kaders te houden.

Maar dit door Plasterk demonstratief van de hand gewezen advies verhindert hem niet er op buitengewoon politieke wijze gebruik van te maken. Nu er op wonderbaarlijke wijze immers opeens meer geld is gevonden voor cultuur, worden instellingen in de provincie alsnog in het genot gesteld van de bedragen die de Raad had aanbevolen, terwijl instellingen in de Randstad slechts dertig procent compensatie van het gat tussen hun situatie van 2006 en het advies van de Raad tegemoet kunnen zien.

Ofschoon Plasterk zelf tot de PvdA behoort, is de hand van de christen-democraten in het kabinet in het cultuurbeleid zwaar aanwezig: meer restauratie van kerken, meer aandacht voor amateurkunst en vooral die uitgesproken voorkeur voor de provincie boven de Randstad. De minister moge dan de Raad voor Cultuur verwijten zich als ‘lobby’ te hebben gedragen – voor de lobby der provinciale CDA-gedeputeerden blijkt hij verdomd gevoelig.

Met zo'n politieke benadering is op zich niets mis. Die is in zekere zin eigen aan een democratie: waar Rijksgelden worden verdeeld, neemt een bewindsman verantwoordelijkheid en kan daarvoor ter verantwoording worden geroepen. Maar het doet wel merkwaardig aan om in de ministeriële stukken meerdere malen te moeten lezen dat de minister niet ter verantwoording kan worden geroepen voor de vele miljoenen kunstsubsidie die, dit vierjaarlijks rondje voor het eerst, door allerlei sectorfondsen worden verdeeld.

Het betreft hier een poging om grote delen van de kunstsubsidiëring buiten de ministeriële verantwoordelijkheid te plaatsen, en daarmee van veel gezeur af te zijn. Die visie is onzin: ook die fondsen doen hun werk op grond van ministeriële richtlijnen, zoals streven naar vernieuwing of financiële kaders.

Binnen het nieuwe systeem van het ‘Subsidieplan’ houdt de politieke fictie dat de overheid, op grond van de zogeheten Thorbecke-doctrine, zich inhoudelijk niet bemoeit met de kunst en het aan ‘het veld’ van de kunst zelf overlaat de poen te verdelen, steeds minder stand. Maar liefst 54 instellingen, van kardinaal belang geacht, krijgen voortaan geld zonder tussenkomst van enig adviesorgaan, en de minister heeft voor zichzelf een potje van vier miljoen euro gereserveerd voor douceurtjes aan enkele culturele instellingen die hij ‘internationale excellentie’ toedicht.

Het wordt misschien langzamerhand tijd om met de schijnheiligheid te breken, en voor te stellen de Raad en al die fondsen op te heffen en de verantwoordelijkheid voor de subsidietoekenning ondubbelzinnig te leggen bij de minister en de politiek, waar deze in toenemende mate toch al resideert. Maar wellicht wil Plasterk met zijn kritiek op de Raad voor Cultuur daarvoor ook wel een eerste aanzet geven.