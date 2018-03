Antwerpen

Maison Martin Margiela bestaat twintig jaar. Het ModeMuseum viert dat met een thematische overzichtstentoonstelling. Het in Parijs gevestigde modehuis werd opgericht door de aan de Antwerpse academie afgestudeerde Belg Martin Margiela met Jenny Meirens. Sindsdien blijft de avant-gardeontwerper als persoon buiten beeld – in tegenstelling tot zijn succesvolle deconstructivistische werk. Centraal in zijn ontwerpen staat het onderzoek naar de verschillende aspecten van het kledingstuk zoals vorm, materiaal, structuur en techniek, én de analyse van het systeem achter de mode. Kenmerkend zijn de vaak witte kleding en de slechts met een nummer op een blanco label gemerkte ontwerpen.

Maison Martin Margiela ‘20’ the exhibition, ModeMuseum, Nationalestraat 28, Antwerpen, t/m 8 feb di t/m zo 10-18u. Inl www.momu.be en 0032 34702770.

Lier

Het ‘Huis van Oscar’ is het sinds kort geopende huismuseum in het centrum van Lier, vlakbij Antwerpen. Hier woonden vanaf 1936 tot hun dood de schilder Oscar van Rompay (1899-1997) en zijn vrouw Jeanne (1904-1981). Van Rompay schonk zijn bezit, inclusief zijn schilderijen en tekeningen, die deze eigenzinnige man zelden wilde verkopen, aan de stichting die het huis nu beheert. Naast het deels ingerichte, witte 19de-eeuwse pand en Van Rompays impressionistische werk trekt de stadstuin de aandacht, met onder meer een moestuin, een prieeltje en een modernistisch duivenhok.

Huis van Oscar, Vredebergstraat 6, Lier, vrij 12-17u en tot 1 okt. elke 1ste zo 12-17u. Inl www.huisvanoscar.be en 0032 34887122.

En verder

