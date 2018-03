Begroting soepel door Kamer

PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer ging de hele dag niet meer dan drie keer naar de interruptiemicrofoon om met premier Balkenende in debat te gaan. En CDA-collega Pieter van Geel onderbrak zijn partijgenoot in het elf uur durende debat twee keer. Om wat verduidelijking te vragen. Gisteren, bij de Algemene Politieke Beschouwingen, straalden de fractievoorzitters van beide coalitiepartijen vooral tevredenheid met het kabinet uit.

Balkenende had de coalitiefracties goed gedresseerd, vond VVD-leider Mark Rutte. „Ze krijgen vanavond allemaal een plakplaatje.” Hij was niet de enige die met afkeurende conclusies kwam over de kwaliteit van het debat. Agnes Kant van SP zei somber dat op elk alternatief plan wel „heel lauw” werd gereageerd. GroenLinks-leider Femke Halsema vond dat het „zeldzaam tamme” beschouwingen waren geweest.

Dat de oppositie in de Tweede Kamer zich ergert aan de de eensgezindheid van kabinet en coalitiepartijen is niet nieuw. Maar ook Kamerleden van de coalitie zelf beoordeelden de beschouwingen – off the record natuurlijk – als saai en weinig inspirerend.

Of het nou het gebrek aan onafhankelijk optreden van de coalitiefracties was, het onvermogen van de oppositie of de kwaliteit van de regeringsplannen, feit was dat premier Balkenende de Rijksbegroting 2009 vrijwel ongeschonden door de Tweede Kamer wist te loodsen. Alleen de coalitiepartijen mochten met wat kleine verschuivingen in de uitgaven (zie inzet) laten zien dat ze invloed hebben op het beleid. De enkele aangenomen moties van de oppositie kosten geen of weinig geld.

De volgzaamheid van de coalitiepartijen is begrijpelijk. Zij willen na een moeizame eerste anderhalf jaar van dit kabinet eensgezindheid uitstralen. De coalitie is net bekomen van ruzies over ontslagrecht en embryoselectie. De eerste kwestie zorgde ervoor dat een belangrijke ambitie, de arbeidsparticipatie verhogen, vertraging opliep. De tweede legde de ideologische gevoeligheden tussen de PvdA en de kleinste coalitiepartner ChristenUnie bloot. Ook het gebrek aan vertrouwen van burgers, dat tot uitdrukking komt in slechte opiniepeilingen voor PvdA en CDA, leidt ertoe dat de regering vooral rust wil uitstralen en resultaten wil laten zien. Het kabinet steunt nog slechts op „een virtuele meerderheid”, zoals Femke Halsema het zei, die vond dat de coalitiepartijen elkaar zo hard omhelzen dat het pijn in de nek doet.

De PvdA, die traditioneel vaker de behoefte voelt zich van het coalitiecorset te bevrijden dan het CDA, lijkt dit jaar de strategie van de coalitiepartner te hebben overgenomen: als je de nul houdt, dan heb je de wedstrijd al voor de helft gewonnen. Vorig jaar zocht toenmalig fractieleider Jacques Tichelaar nog de „randen van het regeerakkoord”. Nu was de lijn van zijn opvolger Hamer vooral: partijleider Wouter Bos prijzen voor een mooie „solidaire” begroting.

De oppositiepartijen waren niet in staat ook maar één barstje in het gesloten front te slaan. De oppositie is ideologisch versplinterd, waardoor er geen tegenkracht ontstond. En Kamerleden stortten zich in de techniek van plannen waardoor de politieke tegenstellingen ondersneeuwden in dialoogjes als: „Ik vraag u de tabel van het CPB op pagina 82 te bekijken” (Halsema). „Ik denk dat wij naar bijlage 13 van de MEV moeten kijken” (Balkenende).

De premier wist het inhoudelijk debat ook regelmatig te ontwijken. Door te beloven op een later moment te reageren. Door de toon van de kritiek te hekelen: „U moet niet zo badinerend doen.” Of door zich te beroepen op de stelling dat er nou eenmaal afspraken waren gemaakt; met coalitiegenoten, met de sociale partners, of met andere landen. Balkenende hoefde zich zo nauwelijks in te spannen. Hij had zijn ontspannen momenten, maakte af en toe grapjes. Maar naarmate de uren verstreken, werd zijn bijdrage niet meer dan een lange, monotone sessie van snel voorgelezen ambtenarenproza. Hij kon ook moeilijk anders, de premier moet alle vragen van Kamerleden beantwoorden, en die hadden zich niet ingehouden.

Alleen PVV-leider Geert Wilders wist de premier nog af en toe van zijn script te laten afwijken. Toen hij Balkenende verweet de problemen met Marokkaanse jongeren onvoldoende te onderkennen, hem „de directeur van de Efteling” noemde en het terugtrekken van de troepen in Afghanistan eiste om de veiligheid in Nederland te vergroten, veerde de premier op: „U heeft niet het monopolie op het kennen van de Nederlandse samenleving. [...] En wij zijn voor de veiligheid in Afghanistan en voor de veiligheid in Nederland, maar wel in een samenleving waarin er sprake is van respect en waarin wij samen vorm geven aan de toekomst van dit land, en niet één groep afschuiven. Dat is wat mij bezighoudt.”

Wilders deed niets om medestanders te verzamelen. Bij de stemming over zijn motie van wantrouwen liet SP-leider Kant doorschemeren best het vertrouwen in het kabinet te willen opzeggen, maar niet samen met de PVV. Een minuut later nam de premier de felicitaties in ontvangst.

