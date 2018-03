Bankovervaller bewaakt door boer

3:10 to Yuma (1957)

Regie: Delmer Daves. € 9,99 ****

Gisteren ging de remake van de western 3:10 to Yuma in première, met Russell Crowe en Christian Bale in de hoofdrollen. Precies vijftig jaar eerder maakte Delmer Daves de film op bescheidener schaal: in zwart-wit, ruim een half uur korter en met acteurs die wel bekend waren, maar geen sterren, Glenn Ford en Van Heflin.

Ben Wade (Ford) en zijn bende overvallen de postkoets, waarbij enkele doden vallen. Wade wordt gevangen genomen en een hotelkamer doet dienst als tijdelijke cel. Hij wordt bewaakt door een plaatselijke boer (Heflin). Die kan de beloning van 200 dollar goed gebruiken om een waterleiding naar zijn droge land te laten aanleggen. Bovendien hebben zijn vrouw en twee zoontjes net die ochtend aan zijn geweten lopen knagen: waarom deed hij niets toen hij getuige was van de overval? Het vormt de sleutelscène van de film die, net als meer films – denk ook aan Casablanca – gaat over de transformatie van iemand die zich eerst afzijdig houdt tot handelende held.

Het maakt van 3:10 to Yuma , dat is gebaseerd op een kort verhaal van Elmore Leonard, een spannende psychologische western.

Schurk Ben daagt Boer Dan constant uit tijdens het wachten op de trein van tien over drie naar Yuma.