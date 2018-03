Baas in eigen bestaan

Na de jaren vijftig betekende vrijheid voor provo’s, hippies en kabouters je eigen geweten volgen, vrije expressie en een individualistische levensstijl kiezen, populair gezegd doen wat je wilt. Het was een gezonde reactie op alle strenge decennia daarvoor van slaafs in het gareel lopen, keurig netjes je plicht doen en niet zeuren.

Maar het lijkt wel of deze infantiele cultuur van braaf je mond houden en geen vragen stellen (ook alle eeuwen vóór de jaren vijftig) sindsdien is veranderd in een pubercultuur waar nee zeggen tegen jezelf en het uitstellen van genot taboe zijn en regels en autoriteiten synoniem aan het verderfelijke vroeger. Hele generaties is met succes de gedachte verkocht dat vrijheid synoniem is aan doen wat je wilt en je niet storen aan al die stomme regels. We leven voor een groot deel nog steeds in de naweeën van die pubercultuur.

Het is nu alweer veertig jaar hip om alles uit te lachen dat te maken heeft met regels, autoriteit en zelfbeheersing. Sindsdien gaat het in veel gezinnen, klassen, bedrijven en buurten zo: als degene met de meeste hersens niet de baas is (want elke autoriteit is verdacht), is de grootste schreeuwer de baas. Ook op tv zie je het: pubers van inmiddels middelbare leeftijd zoals Paul de Leeuw (en de talloze na-apers van deze na-aper) geven de toon aan, net als BNN met zijn „irrationele, soms nauwelijks verbale, maar altijd impotente kritiek op alle waarden” (José Rentes de Carvalho al in 1972 over Nederlandse jongeren).

In onze tijd is het nog steeds impopulair om te verkondigen dat vrijheid niet is dit puberale doen wat je wilt maar het tegenovergestelde: zelfbeheersing. Vrijheid is je niet laten regeren door je spontane emoties en bange instincten maar dat jíj die emoties en instincten regeert. Luister naar al je emoties maar kies daarna hoe jij je gedraagt. Dié keuze, dié mogelijkheid om te kiezen, die zelfbeheersing, dàt is vrijheid.

Zo betekent seksuele vrijheid niet promiscuïteit maar je seksuele driften de baas zijn (anders zijn zij jou de baas). Zo betekent creativiteit en kunstzinnigheid niet spontaan wat krassen op een viool maar jarenlang gedisciplineerd oefenen. Emoties en instincten zijn vaak overdreven, veranderen snel en kiezen slaafs en angstig voor egoïsme, luiheid, korte termijn, leugens en het kwade. Dat is de gevangenis van onvrijheid.

We waren infantiel, we zijn puberaal, laten we volwassen worden.

Televisiemaker François de Waal is op zoek naar no-nonsense spiritualiteit.