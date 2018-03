Australiërs doden districtschef Chora, mogelijk ongeluk

Kabul, 19 sept.De districtschef van Chora, een belangrijke regio in Uruzgan, is om het leven gekomen bij een vuurgevecht waarbij Australische militairen betrokken waren. De omstandigheden van zijn dood zijn niet geheel duidelijk. Rozi Khan Barekzai zou een vriend te hulp zijn gekomen die zei dat zijn huis onder vuur lag van Talibaanstrijders. In werkelijkheid ging het om Australische militairen en de Afghaanse politie. De Australische militairen zouden Khan en zijn gevolg vervolgens voor Talibaan hebben aangezien. Ook twee lijfwachten van Khan kwamen om het leven.