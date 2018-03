Arts bepleit besnijdenis

Het algehele verbod op meisjesbesnijdenis is „discriminerend en huichelachtig” omdat de lichtste vorm niet ingrijpender is dan jongensbesnijdenis. Dat schrijven plastisch chirurgen Refaat Karim en Joris Hage vandaag in het vakblad Medisch Contact.

Naast de lichtste vorm bestaan nog drie andere vormen die ingrijpender zijn. De lichtste besnijdenis wordt nu in Nederland bij jongens toegestaan omdat deze ingreep weinig risico’s met zich meebrengt. Dat zou dan ook moeten gelden voor besnijdenis bij meisjes als die zich beperkt tot de voorhuid van de clitoris, betogen de artsen.

Dat besneden mannen minder kans hebben op infecties is nooit bewezen, beweren Karim en Hage. Daarom pleiten de twee artsen voor een verbod op besnijdenis bij minderjarigen als het medisch niet noodzakelijk is.

Als vrouwen en mannen na hun achttiende uit religieuze of culturele motieven een lichte vorm van besnijdenis willen ondergaan, zou dat moeten kunnen, schrijven de artsen.