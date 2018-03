Arrestaties binnen leger Turkije

Istanbul, 19 sept. Het Turkse leger heeft gisteren zes van zijn eigen militairen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot het plegen van een staatsgreep. Ze zouden volgens Turkse media banden hebben met het zogeheten Ergenekon-netwerk, een nationalistische groepering. Het is de eerste keer dat militairen in functie worden aangehouden in verband met deze zaak. In totaal werden gisteren 17 aanhoudingen verricht. Het seculiere Ergenekon-netwerk verzet zich tegen de islamitische AK-partij die de Turkse regering leidt.