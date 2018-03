Eindhoven, 19 sept. Een 40-jarige arrestant van de Eindhovense politie is woensdagochtend in het ziekenhuis overleden nadat hij de nacht ervoor onwel was geworden in een politiecel. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft dat vandaag bekendgemaakt. De rijksrecherche is een onderzoek begonnen. De Eindhovenaar werd dinsdagochtend aangehouden, na een melding over een vechtpartij